ЕС предложил ввести санкции против трех компаний из-за «фальшивых флагов»

В ЕС предложили добавить три компании в «черные списки» в рамках 19-го пакета санкций. По мнению Евросоюза, эти организации предоставляют поддельные документы о регистрации под разными флагами находящимся под санкциями судам

Фото: Zulhidayat AY / Shutterstock

В Евросоюзе предложили добавить в рамках 19-го пакета санкций против России в «черные списки» три компании, которые, по мнению Брюсселя, поставляют танкерам поддельные свидетельства о регистрации под разными флагами. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.

По данным агентства, эти организации предоставляли «флаги» Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена как минимум восьми судам, «находящимся под санкциями». Bloomberg не уточняет, о каких именно компаниях идет речь.

Агентство также отметило, что в мае Нидерланды, в составе которых находится самоуправляемое государственное образование Синт-Мартен, оповестили Международную морскую организацию о том, что организации выдают «поддельные сертификаты» от имени Синт-Мартена.

Ранее EUobserver сообщал, что Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций собирается пополнить «черный список» еще 120 танкерами, якобы причастными к перевозке российских энергоносителей. Внесение в него означает запрет для таких судов заходить в порты ЕС и вести дела с европейскими фирмами. Им запрещается оказывать страховые и другие услуги.

Согласно документам ЕС, на которые ссылается EUobserver, как минимум 16 из 120 судов, которые Брюссель планирует включить в санкционный список, имеют в графе национальной регистрации пометку «не указано». Издание также отмечает, что, по данным базы морской отрасли Eqasis, у этих судов отсутствуют «настоящие флаги».

1 октября французские власти начали расследование в отношении танкера Boracay, идущего из России, так как экипаж не смог предоставить информацию о принадлежности судна и не исполнил распоряжения. Наличие груза на борту остается «неясным». Два члена экипажа Boracay были задержаны.

Президент России Владимир Путин назвал задержание Boracay «пиратством». «Ну это пиратство [остановка судна]. Этот случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания. Там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое. Ничего там этого не было и быть не может», — заявил он.

Глава государства добавил, что танкер был под флагом третьей страны, и он не знает, «насколько это связано с Россией».