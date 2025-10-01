Франция начала расследование из-за шедшего из России танкера

Танкер находится близ французского побережья, экипаж не предоставил данные о его принадлежности и не выполнял распоряжения, что привело к расследованию. Судно фигурирует в расследовании Дании из-за неизвестных дронов в ее небе

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Французские власти начали расследование в отношении шедшего из России танкера Boracay из-за того, что экипаж не смог предоставить данные о принадлежности судна и не выполнил распоряжения, сообщает Reuters со ссылкой на французские ВМС и прокуратуру Бреста.

Le Figaro пишет, что судно несколько дней стоит на якоре вблизи французских территориальных вод, у побережья Сен-Назер (департамент Атлантическая Луара со столицей в Нанте). Это подтверждают и данные VesselFinder.

По данным MarineTraffic, которые приводит Reuters, судно вышло из порта Приморск в Ленинградской области 20 сентября, прошло через Балтийское море и, обогнув Данию с севера, вошло в Северное море. Потом оно проследовало через Ла-Манш, обогнуло северо-западную часть Франции, но затем сменило курс и направилось на восток, к французскому побережью. VesselFinder указывает, что ранее корабль ходил под флагом Джибути и назывался Pushpa, а также Varuna и Kiwala — три названия сменились в прошлом году. Против судна введены санкции Великобритании и ЕС.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков указал в связи с расследованием, что не располагает информацией о танкере.

Le Figaro отмечает, что судно фигурирует в датском расследовании из-за появления дронов над страной в 20-х числах сентября. Беспилотники были замечены в небе нескольких аэропортов Дании, в том числе Копенгагена, и над датскими военными объектами. Страна подозревает, что БПЛА могли быть запущены с одного из трех кораблей, находившихся поблизости во время инцидентов: это Boracay, а также Astrol-1 и Oslo Carrier 3.

Российская сторона отвергла подозрения в причастности к инцидентам. Посольство Москвы в Дании назвало их «инсценированной провокацией» для эскалации напряженности.