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Политика ,  
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Во Франции огласили итоги парламентских выборов

«Новый народный фронт» победил на выборах во французский парламент
У левого «Нового народного фронта» 182 места, у коалиции Макрона «Вместе!» — 168, у правых во главе с «Национальным объединением» Ле Пен — 143 места. На выборах два года назад коалиция президента была на первом месте
Фото: Abdul Saboor / Reuters
Фото: Abdul Saboor / Reuters

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP), сообщается на сайте МВД страны.

Всего она получает 182 места (Союзу левых отошло 146 мест, два — у социалистической партии, одно — у экологов и т. д.). Лидер одной из партий коалиции, «Непокоренной Франции», Жан-Люк Меланшон, призвал действующее руководство страны призвать к власти «Новый народный фронт».

На втором месте — президентская коалиция «Вместе!», которая заняла 168 мест (у партии Эмманюэля Макрона — 148 мест, еще 6 мест — у группы «Горизонты» и т. д.).

На третьем месте — правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, получившая 143 места (у самого объединения — 88 мест).

На предыдущих выборах, 2022 года, «Вместе!» была на первом месте, у коалиции Макрона тогда было 244 места. Затем шли левые (Новый народный союз совместно с экологами и социалистами) — 127 мест. На третьем месте было «Национальное объединение» — 89 мест.

Всего в парламенте Франции 577 мест. Соответственно, оставшиеся распределись между кандидатами не из коалиций, среди них также есть отдельные представители правых и левых сил.

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Проведение досрочных выборов Макрон обосновал тем, что партия Ле Пен выиграла на выборах в Европарламент. В первом туре парламентских выборов во Франции, который состоялся 30 июня, у RN тоже было первое место (33%), затем шла коалиция NFP (28%) и на третьем была президентская «Вместе!» (около 21%).

После второго тура о своей грядущей отставке объявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, хотя он избрался в парламент. Макрон назначил его главой правительства в январе, на тот момент это был самый молодой премьер в истории страны (ему было 34 года).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция парламентские выборы Эмманюэль Макрон Жан-Люк Меланшон Марин Ле Пен
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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