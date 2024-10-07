Bloomberg узнал, как ЕС может обойти вето Венгрии на помощь Украине

ЕС пытается окончательно решить проблему с вето Венгрии: в столицах накопилось раздражение из-за регулярных помех выделению военной помощи Украине. Будапешт требует от Киева уступок по российской нефти; Москва осуждает помощь ВСУ

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Руководство Евросоюза рассматривает возможность разрешить государствам-участникам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира, чтобы для использования денег не требовалось единогласное согласие всех членов союза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Такой сценарий изучает Европейская служба внешних связей — дипломатическое ведомство ЕС. Пока не ясно, получит ли этот план поддержку, поскольку потребуется согласие всех членов союза. Послы стран-участниц встретятся во вторник, 8 октября, чтобы обсудить возможное решение.

Обсуждение этого варианта потребовалось из-за позиции Венгрии, которая блокирует выделение на военную помощь Украине более €6 млрд ($6,6 млрд) из Европейского фонда мира. Эти средства в рамках восьмого транша планировалось направить европейским странам в качестве компенсации за поставку оружия украинской армии.

Европейский фонд мира вообще могут исключить из механизма помощи Украине из-за венгерского вето, выяснило накануне RMF24. Сейчас 90% процентных доходов от замороженных активов российского Центробанка направляются в этот фонд, но на этой неделе представители стран ЕС обсудят, не сократить ли эту долю до 5%. Таким образом, остальные средства направят на программы, финансируемые из бюджета ЕС, что не потребует единого согласия и позволит обойти вето Венгрии.

Позиция Венгрии давно вызывает раздражение у остальных стран Евросоюза, многие из которых более лояльны к помощи Украине. Как подсчитал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, примерно 41% резолюций по Украине заблокированы Будапештом, эта же страна «взяла в заложники» переговоры по вступлению Украины в ЕС, перечисление можно продолжать. «Почти все наши обсуждения и необходимые решения, а также решения ЕС блокируются только одной страной. Поэтому мы должны начать рассматривать это как системный подход к любым усилиям ЕС, направленным на то, чтобы играть какую-либо значимую роль во внешней политике», — предложил он.

Высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности признался Politico весной, что ему приходится сдерживать себя при обсуждении проблемы Венгрии, потому что нынешняя ситуация «становится просто нелепой» и возмутительной.

Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) с начала полномасштабного конфликта между Россией и Украиной выделил €3,5 млрд, еще €2 млрд потратили на снабжение ВСУ боеприпасами. Российская сторона называет военную помощь Украине вмешательством в конфликт, настаивает на неизбежности своей победы, а любое использование заблокированных в результате санкций средств ЦБ считает воровством.

Венгерские власти требовали от Киева взамен на свое согласие решить вопрос с транзитом нефти от ЛУКОЙЛа через украинскую территорию по трубопроводу «Дружба». Со временем Венгрии и Словакии удалось найти временное решение проблемы с транзитом: к поставкам присоединилась «РуссНефть», а «Татнефть» почти вдвое нарастила экспорт. Венгерское правительство поясняло, что временный выход найти можно, но в «долгосрочной перспективе нужно искать иное, юридически значимое решение».