 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Еврокомиссия подала в суд против Венгрии

Еврокомиссия подала в суд против Венгрии из-за закона «о защите суверенитета»
В Венгрии заработал закон о защите суверенитета, в рамках которого власти составили список СМИ с критическим для властей контентом, и открыл дело против журналистов-расследователей
Суд Европейского союза
Суд Европейского союза (Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press)

Еврокомиссия передала иск против Венгрии в суд ЕС из-за венгерского закона «о защите суверенитета», настаивая, что тот противоречит законодательству Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Этот закон учреждает Управление по защите суверенитета, которое будет расследовать действия, осуществляемые в интересах другого государства, иностранного ведомства, организации или физлица, которые могут угрожать венгерскому суверенитету. Либо действия в интересах финансируемых извне организаций, деятельность которых может влиять на выборы.

ЕК обеспокоена, что закон противоречит закрепленным в Хартии ЕС правам на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения и информации, свободы объединений, права на юридическую профессиональную привилегию, а также презумпции невиновности, которая подразумевает право не свидетельствовать против себя, а также несколько основных свобод внутреннего рынка, директиву об электронной коммерции, директиву об услугах и законодательство о защите данных.

Чем может обернуться для Венгрии ухудшение отношений с ЕС
Политика
Фото:Carsten Koall / Getty Images

Кроме того, отмечает ЕК, Управление по защите суверенитета наделяется очень широкими полномочиями, например в вопросе доступа к информации, и также требует широкой огласки отдельных расследований и их результатов, что негативно скажется на фигурантах дела, включая стигматизирующий эффект.

Еврокомиссия отметила, что еще в феврале выразила Венгрии свою обеспокоенность, но полученный от Венгрии ответ был неудовлетворителен, после чего в мае ей направили мотивированное заключение с претензиями. Брюссель посчитал, что закон нарушает основные права, закрепленные в Хартии ЕС, и законодательство союза о защите данных. Венгрия с критикой не согласилась.

ЕК оценила угрозу Венгрии отправить мигрантов автобусами в Брюссель
Политика
Виды Будапешта

Управление по защите суверенитета уже начало работать: летом было открыто дело против некоммерческой организации, занимающейся журналистскими расследованиями Átlátszó, а также против венгерского офиса антикоррупционной организации Transparency International (признана нежелательной в России). Ведомство также составило список венгерских СМИ, включая крупнейшие, которые сочтены «провоенными».

Особое недовольство управления вызвали материалы в СМИ с критикой действия правительства по борьбе с пандемией COVID и выражающие обеспокоенность по поводу китайской вакцины Sinopharm, которую закупила Венгрия.

Будапешт и ранее конфликтовал с руководством Евросоюза из-за иностранного финансирования. В 2020 году высший суд ЕС отменил закон 2017 года, который требовал бы от некоторых неправительственных организаций с внешним финансированием размещать на сайтах, в пресс-релизах и любых публикациях маркировку о финансировании из-за рубежа. За нарушение этого требования организации позволялось бы закрывать. Закон вызвал в Венгрии массовые протесты.

Правительство Венгрии не соглашается с претензиями руководства ЕС. В законе говорилось, что нацбезопасность и суверенитет Венгрии рискуют быть подорванными, если политическую власть получат лица или организации, зависящие от других государств или зарубежных организаций. Парламентская фракция ФИДЕС поясняла, что закон появился из-за выборов 2022 года, когда правительство обвинило оппозиционные партии в получении незаконного финансирования из США.

Бакальчук подал в суд из-за передачи домена Wildberries

Эксперты назвали города России, где дешевле всего отремонтировать машину

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

Какое жилье можно снять в Москве до 30 тыс. руб. в месяц

Средний бюджет покупки квартир в новостройках Москвы превысил 20 млн рублей

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз Еврокомиссия Венгрия суд ЕС
Джордж Сорос фото

Джордж Сорос

финансист, инвестор, филантроп
12 августа 1930 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Венгрия сравнила критику ЕС со спором в песочнице о ведерке и лопатке
Политика
Боррель ответил Орбану, что Венгрию не держат в Евросоюзе
Политика
Советник Орбана заявил, что Венгрия на месте Украины не стала бы воевать
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 104,45 (+0,8) Инвестиции, 02 окт, 17:28 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 94,51 (+1,15) Инвестиции, 02 окт, 17:28
ЦБ впервые за год поднял официальный курс доллара США выше ₽95Инвестиции, 17:46
В МИД Ирана вызвали послов ФРГ и АвстрииПолитика, 17:42
Цена нефти взлетела на 5% после слов Байдена об ударе Израиля по ИрануИнвестиции, 17:42
Росавиация на месяц продлила ограничения на полеты в Израиль, Иран и ИракОбщество, 17:35
В Петербурге фонтан залило пеной. ВидеоОбщество, 17:27
Европарламент представил анализ итогов последних выборов. ИнфографикаПолитика, 17:23
СБУ заочно предъявила обвинения конструктору беспилотников «Ланцет»Политика, 17:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Екатеринбурге произошел пожар в колонииОбщество, 17:14
Минобороны сообщило о взятии Угледара под контроль⁠Политика, 17:13
Собянин рассказал, что построят на месте авиазавода МиГНедвижимость, 17:05
В Тюмени опубликовали карту укрытий на случай ЧСОбщество, 17:02
Цены на рис показали самое сильное падение за 16 летИнвестиции, 16:58
Израиль ударил по штабу разведки «Хезболлы»Политика, 16:55
Подростков наказали за запуск игрушечного вертолета на матче «Зенита»Спорт, 16:53