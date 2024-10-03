Еврокомиссия подала в суд против Венгрии

В Венгрии заработал закон о защите суверенитета, в рамках которого власти составили список СМИ с критическим для властей контентом, и открыл дело против журналистов-расследователей

Суд Европейского союза (Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press)

Еврокомиссия передала иск против Венгрии в суд ЕС из-за венгерского закона «о защите суверенитета», настаивая, что тот противоречит законодательству Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

Этот закон учреждает Управление по защите суверенитета, которое будет расследовать действия, осуществляемые в интересах другого государства, иностранного ведомства, организации или физлица, которые могут угрожать венгерскому суверенитету. Либо действия в интересах финансируемых извне организаций, деятельность которых может влиять на выборы.

ЕК обеспокоена, что закон противоречит закрепленным в Хартии ЕС правам на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения и информации, свободы объединений, права на юридическую профессиональную привилегию, а также презумпции невиновности, которая подразумевает право не свидетельствовать против себя, а также несколько основных свобод внутреннего рынка, директиву об электронной коммерции, директиву об услугах и законодательство о защите данных.

Кроме того, отмечает ЕК, Управление по защите суверенитета наделяется очень широкими полномочиями, например в вопросе доступа к информации, и также требует широкой огласки отдельных расследований и их результатов, что негативно скажется на фигурантах дела, включая стигматизирующий эффект.

Еврокомиссия отметила, что еще в феврале выразила Венгрии свою обеспокоенность, но полученный от Венгрии ответ был неудовлетворителен, после чего в мае ей направили мотивированное заключение с претензиями. Брюссель посчитал, что закон нарушает основные права, закрепленные в Хартии ЕС, и законодательство союза о защите данных. Венгрия с критикой не согласилась.

Управление по защите суверенитета уже начало работать: летом было открыто дело против некоммерческой организации, занимающейся журналистскими расследованиями Átlátszó, а также против венгерского офиса антикоррупционной организации Transparency International (признана нежелательной в России). Ведомство также составило список венгерских СМИ, включая крупнейшие, которые сочтены «провоенными».

Особое недовольство управления вызвали материалы в СМИ с критикой действия правительства по борьбе с пандемией COVID и выражающие обеспокоенность по поводу китайской вакцины Sinopharm, которую закупила Венгрия.

Будапешт и ранее конфликтовал с руководством Евросоюза из-за иностранного финансирования. В 2020 году высший суд ЕС отменил закон 2017 года, который требовал бы от некоторых неправительственных организаций с внешним финансированием размещать на сайтах, в пресс-релизах и любых публикациях маркировку о финансировании из-за рубежа. За нарушение этого требования организации позволялось бы закрывать. Закон вызвал в Венгрии массовые протесты.

Правительство Венгрии не соглашается с претензиями руководства ЕС. В законе говорилось, что нацбезопасность и суверенитет Венгрии рискуют быть подорванными, если политическую власть получат лица или организации, зависящие от других государств или зарубежных организаций. Парламентская фракция ФИДЕС поясняла, что закон появился из-за выборов 2022 года, когда правительство обвинило оппозиционные партии в получении незаконного финансирования из США.