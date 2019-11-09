«Будто жили в тюрьме»: история строительства и падения Берлинской стены

Берлинская стена простояла с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года, а появилась практически за одну ночь.

Утром 13 августа 1961 года берлинцы увидели строительные работы в восточном секторе. Указание начать строительство отдал руководитель Восточной Германии Вальтер Ульбрихт по решению местного парламента. Сначала появилась колючая проволока, которую с 15 августа начали менять на бетонные и каменные заграждения