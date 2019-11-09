«Будто жили в тюрьме»: история строительства и падения Берлинской стены

30 лет назад произошло падение Берлинской стены, разделявшей город на протяжении 28 лет. Сейчас ее фрагменты служат мемориалом, напоминающим о периоде холодной войны. История строительства и исчезновения стены — в материале РБК.
Берлинская стена простояла с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года, а появилась практически за одну ночь.
Утром 13 августа 1961 года берлинцы увидели строительные работы в восточном секторе. Указание начать строительство отдал руководитель Восточной Германии Вальтер Ульбрихт по решению местного парламента. Сначала появилась колючая проволока, которую с 15 августа начали менять на бетонные и каменные заграждения
«Ни у кого на нашей улице не было телевизора, новости получали через людей, газеты и по телефону. Ночь, когда появилась стена (когда ее начали строить, во всяком случае), наша семья была дома. Мы услышали, как люди на улице кричат и плачут, все громче и громче. Мы пошли на улицу, чтобы увидеть эту ужасную панику и страх. Соседи говорили друг другу и нам, что у них есть родные в Восточном Берлине, они пытались связаться с ними, но не смогли, и что никто не знает, что происходит. Распространялись слухи. Кто-то думал, что их родственников убили или скоро убьют. Я никогда такого не видел, все плакали», — вспоминал появление стены Барб Дигнан, который в то время жил в городе Бад-Кройцнах
Сразу после разделения Берлина в 1948 году на зоны влияния стены не было, но была обозначенная линия раздела и 81 пропускной вход на улицах. Отсутствие четкой физической границы между зонами приводило к частым конфликтам и массовой утечке специалистов на Запад. За время, пока не было стены, из ГДР в ФРГ перебрались 2,5 млн человек
Фактически в Берлине было две стены — полоса между ними называлась «полосой смерти», чья ширина составляла от 15 до 150 метров, где любого нарушителя могли застрелить. Общая длина стены — около 170 км, из которых 45 км проходили по Берлину. Количество наблюдательных вышек — 302; количество бункеров — 20.
«Я чувствовала себя так, будто живу в тюрьме», — вспоминала жительница Восточного Берлина Лиза Штайнхойзер-Гляйнсер
Берлинская стена состояла в основном из стандартных блоков высотой 3,6 м и шириной 1,5 м. После разрушения около 40 тыс. блоков были использованы для различных строительных проектов в Германии, многие были проданы или подарены другим городам. Кусок берлинской стены есть и в Москве у Сахаровского центра
Последний руководитель ГДР Эгон Кренц тяжело пережил момент падения стены и воссоединения Германии. Он воспринимает это как предательство со стороны СССР. В 1997 его признали виновным в гибели людей, пытавшихся перейти через границу между Восточной и Западной частями города до падения стены, и приговорили к шести с половиной годам заключения, в тюрьме он провел четыре года
Прорыв через стену и ее разрушение произошли случайно. 9 ноября 1989 года в эфире телевидения ГДР показали ответы на вопросы члена политбюро Гюнтера Шабовски, который заявил, что упрощение режима пересечения начинается немедленно. Хотя планировалось, что он будет облегчен постепенно, а жителям востока все равно потребуется виза для пересечения границы. В тот же вечер тысячи людей начали подходить к границе, первым не выдержал наплыва людей офицер на ККП Борнхольмер-штрассе Харальд Йегар, давший команду пропустить толпу. Его примеру последовали и на других КПП
Во время падения стены СССР руководил Михаил Горбачев, ГДР Эгон Кренц, ФРГ — Гельмут Коль. «Когда 9 ноября рухнула Берлинская стена, это не стало для нас неожиданностью. Становилось все более очевидно, что воссоединение Германии не просто неизбежно, но что это вопрос ближайшей перспективы» — вспоминает Горбачев в недавно вышедшей книге «Что поставлено на карту: Будущее глобального мира»
Разрушение стены стало одним из этапов воссоединения Германии — ФРГ и ГДР формально объединились 3 октября 1990 года. Объединенный Берлин стал столицей страны, но парламент и правительство окончательно переехали в него из Бонна в 1999 году.
Жительница ГДР, нынешний канцлер Ангела Меркель описала, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы Германия не воссоединилась: «Женщины выходили на пенсию в возрасте 60 лет, и уже пять лет назад я бы получила загранпаспорт и отправилась бы в путешествие по Америке <…> Увидеть Скалистые горы, путешествовать на машине и сходить на концерт Брюса Спрингстина — вот о чем я мечтала».