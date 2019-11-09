Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 08 ноя, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 08 ноя, 12:20
Врач-диетолог назвала вредные и полезные свойства мандаринов Общество, 11:00 «Почта России» попросила ₽40 млрд из Фонда национального благосостояния Технологии и медиа, 11:00 В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети Общество, 10:46 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 10:44 Прощание с вешалками: зачем Butik.ru внедрил новый формат магазина одежды Pro, 10:39 В Смоленской области при тушении пожара в чужом доме погиб глава района Общество, 10:25 У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием Общество, 10:14 МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак Политика, 10:01 «Будто жили в тюрьме»: история строительства и падения Берлинской стены Общество, 10:00  Гильерме — РБК: «Я не знаю, что такое быть русским» Спорт, 09:59 «Росатом» рассекретил запрещавший ученым-ядерщикам водить машины приказ Общество, 09:35 Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды Общество, 09:22 Японская туристка удивилась русскоязычным вывескам на Сахалине Общество, 09:03 Бывший топ-менеджер «Просвещения» возглавил конкурирующее издательство Технологии и медиа, 09:00
Общество ,  
0 
«Будто жили в тюрьме»: история строительства и падения Берлинской стены

30 лет назад произошло падение Берлинской стены, разделявшей город на протяжении 28 лет. Сейчас ее фрагменты служат мемориалом, напоминающим о периоде холодной войны. История строительства и исчезновения стены — в материале РБК.
Люди забираются на стену у Бранденбургских ворот после открытия границы. 9 ноября 1989 года
(Фото: Herbert Knosowski / Reuters)

Берлинская стена простояла с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года, а появилась практически за одну ночь.

Утром 13 августа 1961 года берлинцы увидели строительные работы в восточном секторе. Указание начать строительство отдал руководитель Восточной Германии Вальтер Ульбрихт по решению местного парламента. Сначала появилась колючая проволока, которую с 15 августа начали менять на бетонные и каменные заграждения

Восточногерманские пограничники (справа). 10 ноября 1989 года
(Фото: Lutz Schmidt / AP)

«Ни у кого на нашей улице не было телевизора, новости получали через людей, газеты и по телефону. Ночь, когда появилась стена (когда ее начали строить, во всяком случае), наша семья была дома. Мы услышали, как люди на улице кричат и плачут, все громче и громче. Мы пошли на улицу, чтобы увидеть эту ужасную панику и страх. Соседи говорили друг другу и нам, что у них есть родные в Восточном Берлине, они пытались связаться с ними, но не смогли, и что никто не знает, что происходит. Распространялись слухи. Кто-то думал, что их родственников убили или скоро убьют. Я никогда такого не видел, все плакали», — вспоминал появление стены Барб Дигнан, который в то время жил в городе Бад-Кройцнах

9 ноября 1989 года
(Фото: Imago / ТАСС)

Сразу после разделения Берлина в 1948 году на зоны влияния стены не было, но была обозначенная линия раздела и 81 пропускной вход на улицах. Отсутствие четкой физической границы между зонами приводило к частым конфликтам и массовой утечке специалистов на Запад. За время, пока не было стены, из ГДР в ФРГ перебрались 2,5 млн человек

11 ноября 1989 года
(Фото: Str Old / Reuters)

Фактически в Берлине было две стены — полоса между ними называлась «полосой смерти», чья ширина составляла от 15 до 150 метров, где любого нарушителя могли застрелить. Общая длина стены — около 170 км, из которых 45 км проходили по Берлину. Количество наблюдательных вышек — 302; количество бункеров — 20.

«Я чувствовала себя так, будто живу в тюрьме», — вспоминала​ жительница Восточного Берлина Лиза Штайнхойзер-Гляйнсер

11 ноября 1989 года
(Фото: Lionel Cironneau / AP)

Берлинская стена состояла в основном из стандартных блоков высотой 3,6 м и шириной 1,5 м. После разрушения около 40 тыс. блоков были использованы для различных строительных проектов в Германии, многие были проданы или подарены другим городам. Кусок берлинской стены есть и в Москве у Сахаровского центра

10 ноября 1989 года
(Фото: Udo Weitz / AP)
Между 1961 и 1989 годами полиция Западного Берлина зарегистрировала более 5000 успешных побегов. За этот же период у стены погибли по меньшей мере 140 человек
Жители Западной Германии приветствуют жителей Восточного Берлина, проезжающих через пропускной пункт «Чарли» на границе. 10 ноября 1989 года
(Фото: David Brauchli / Reuters)

Последний руководитель ГДР Эгон Кренц тяжело пережил момент падения стены и воссоединения Германии. Он воспринимает это как предательство со стороны СССР. В 1997 его признали виновным в гибели людей, пытавшихся перейти через границу между Восточной и Западной частями города до падения стены, и приговорили к шести с половиной годам заключения, в тюрьме он провел четыре года

11 ноября 1989 года
(Фото: Str Old / Reuters)

Прорыв через стену и ее разрушение произошли случайно. 9 ноября 1989 года в эфире телевидения ГДР показали ответы на вопросы члена политбюро Гюнтера Шабовски, который заявил, что упрощение режима пересечения начинается немедленно. Хотя планировалось, что он будет облегчен постепенно, а жителям востока все равно потребуется виза для пересечения границы. В тот же вечер тысячи людей начали подходить к границе, первым не выдержал наплыва людей офицер на ККП Борнхольмер-штрассе Харальд Йегар, давший команду пропустить толпу. Его примеру последовали и на других КПП

Бульдозер сносит Берлинскую стену на Потсдамер-плац для создания еще одного пункта прохода через границу. 12 ноября 1989 года
(Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Во время падения стены СССР руководил Михаил Горбачев, ГДР Эгон Кренц, ФРГ — Гельмут Коль. «Когда 9 ноября рухнула Берлинская стена, это не стало для нас неожиданностью. Становилось все более очевидно, что воссоединение Германии не просто неизбежно, но что это вопрос ближайшей перспективы» — вспоминает Горбачев в недавно вышедшей книге «Что поставлено на карту: Будущее глобального мира»

19 ноября 1989 года
(Фото: Michael Urban / Reuters)

Разрушение стены стало одним из этапов воссоединения Германии — ФРГ и ГДР формально объединились 3 октября 1990 года. Объединенный Берлин стал столицей страны, но парламент и правительство окончательно переехали в него из Бонна в 1999 году.

Жительница ГДР, нынешний канцлер Ангела Меркель описала, как могла бы сложиться ее жизнь, если бы Германия не воссоединилась: «Женщины выходили на пенсию в возрасте 60 лет, и уже пять лет назад я бы получила загранпаспорт и отправилась бы в путешествие по Америке <…> Увидеть Скалистые горы, путешествовать на машине и сходить на концерт Брюса Спрингстина — вот о чем я мечтала».

Авторы: Полина Химшиашвили, Александра Царвуланова, Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Берлинская стена, ФРГ, ГДР, Горбачев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter