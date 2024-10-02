Помпео призвал разрешить Киеву удары вглубь России

Помпео в разговоре с пранкерами призвал разрешить Киеву наносить удары вглубь России, чтобы жители Москвы и Санкт-Петербурга чувствовали себя небезопасно. Путин предупреждал, что такое разрешение сделает НАТО участником конфликта

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Киеву нужно разрешить наносить удары западным оружием вглубь России, заявил бывший глава ЦРУ (январь 2017-го — апрель 2018 года) и экс-госсекретарь (апрель 2018-го — январь 2021 года) США Майк Помпео. Запись разговора с бывшим чиновником опубликовали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), поговорившие с ним от лица бывшего украинского президента Петра Порошенко.

«Если Европа и США позволят украинцам использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению», — сказал Помпео, рассуждая о том, как дальше будет развиваться украинский конфликт. По мнению политика, в случае если жители западной части России, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, будут чувствовать себя безопасно, то противостояние будет длиться годами.

В этом же разговоре Помпео заявил, что в США большая часть населения не верит, что президент Владимир Зеленский может победить Россию, а многие республиканцы выступают против помощи Украине.

Зеленский неоднократно просил Запад дать разрешение использовать его дальнобойное оружие для ударов по российской территории, а также поставить Киеву больше дальнобойных ракет (уже поставлялись американские ATACMS, британские Storm Shadow, французские Scalp).

С поддержкой таких поставок выступал, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг (покинул свой пост накануне). По его мнению, снятие подобных ограничений не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой. Европарламент в сентябре одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения такого рода.

По словам российского президента Владимира Путина, применение западного оружие большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он пообещал принять меры, «исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». 25 сентября Путин внес изменения в ядерную доктрину России. Как объяснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, соответствующее решение можно считать определенным сигналом западным странам.