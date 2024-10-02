Помпео призвал разрешить Киеву удары вглубь России
Киеву нужно разрешить наносить удары западным оружием вглубь России, заявил бывший глава ЦРУ (январь 2017-го — апрель 2018 года) и экс-госсекретарь (апрель 2018-го — январь 2021 года) США Майк Помпео. Запись разговора с бывшим чиновником опубликовали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), поговорившие с ним от лица бывшего украинского президента Петра Порошенко.
«Если Европа и США позволят украинцам использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению», — сказал Помпео, рассуждая о том, как дальше будет развиваться украинский конфликт. По мнению политика, в случае если жители западной части России, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, будут чувствовать себя безопасно, то противостояние будет длиться годами.
В этом же разговоре Помпео заявил, что в США большая часть населения не верит, что президент Владимир Зеленский может победить Россию, а многие республиканцы выступают против помощи Украине.
Зеленский неоднократно просил Запад дать разрешение использовать его дальнобойное оружие для ударов по российской территории, а также поставить Киеву больше дальнобойных ракет (уже поставлялись американские ATACMS, британские Storm Shadow, французские Scalp).
С поддержкой таких поставок выступал, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг (покинул свой пост накануне). По его мнению, снятие подобных ограничений не станет переходом красной линии, после которой НАТО будет «в состоянии войны» с Москвой. Европарламент в сентябре одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения такого рода.
По словам российского президента Владимира Путина, применение западного оружие большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Он пообещал принять меры, «исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться». 25 сентября Путин внес изменения в ядерную доктрину России. Как объяснял его пресс-секретарь Дмитрий Песков, соответствующее решение можно считать определенным сигналом западным странам.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
Израиль пригрозил Ирану ударить по ядерным и нефтяным объектам. Следите за новостями в Telegram
Как выбрать вино в магазине
Против блогера Лерчек и Артема Чекалина возбуждено дело
К Льву Шлосбергу пришли с обысками
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года
В Кремле ответили на сообщения о планах Шольца созвониться с Путиным
ВСУ решили вывести войска и технику из Угледара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов