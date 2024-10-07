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Обмен заключенными ,  
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В Кремле назвали фейком статью WSJ о возвращении Бута в торговлю оружием

Песков: Кремль считает фейком статью WSJ о возвращении Бута в торговлю оружием
Сюжет
Обмен заключенными
Кремль склонен считать публикацию WSJ о возвращении Бута в торговлю оружием фейком, сказал Песков. Бут в разговоре с РБК назвал статью вбросом ко дню рождения Путина
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Кремль склонен считать фейком сообщение газеты The Wall Street Journal (WSJ) о возвращении российского предпринимателя и депутата Заксобрания Ульяновской области Виктора Бута в торговлю оружием, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или информационных нападок на наших народных избранников», — сказал он (цитата по ТАСС).

Источники WSJ ранее сообщили, что Бут, который вернулся на родину два года назад в результате обмена заключенными между Россией и США, участвовал в переговорах с йеменскими хуситами о продаже оружия. Они утверждали, что предприниматель в августе встречался в Москве с представителями движения, которые хотели договориться о покупке автоматов на $10 млн. В итоге сделка была заключена: она подразумевает доставку в Йемен стрелкового оружия, писало издание.

Бут назвал статью о продаже оружия хуситам вбросом ко дню рождения Путина
Политика
Виктор Бут

Российский МИД называл обвинения в продаже оружия йеменским хуситам «абсурдными» и «безответственными». Бут в разговоре с РБК назвал статью WSJ вбросом и заявил о политической ангажированности издания.

«Хотелось бы отметить, что в отсутствие значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», известный широким массам, и мое имя. И понятно, что все это делается для того, чтобы привлечь к своей публикации больше общественного внимания и поднять, видимо, просевшие сейчас рейтинги издания», — заявил он.

В 2005 году в США вышел фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли, прототипом героя фильма послужил Бут.

Бут в 2008 году был арестован в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году предпринимателя экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

В декабре 2022 года Бут был обменян на двукратную на тот момент олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, с 2015 года выступавшую за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. В начале года ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Баскетболистка утверждала, что каннабис ей прописал врач. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Вскоре после возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР. В сентябре 2023 года он избрался в Законодательное собрание Ульяновской области по партийному списку.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Яна Баширова Яна Баширова
поставки оружия Виктор Бут The Wall Street Journal Дмитрий Песков хуситы Йемен
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