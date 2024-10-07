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Эксклюзивы РБК ,  
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Бут назвал статью о продаже оружия хуситам вбросом к дню рождения Путина

Сюжет
Эксклюзивы РБК
WSJ написал, что Бут встретился с представителями хуситов и заключил с ними сделку о продаже автоматов АК-47. Бут назвал статью вбросом и обвинил издание в ангажированности и связи с ЦРУ
Виктор Бут
Виктор Бут (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут ответил на статью WSJ о том, что он участвует в продаже оружия хуситам. Бут в разговоре с РБК, назвал статью вбросом и обвинил издание в политической ангажированности и связях с ЦРУ.

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Виктор Бут

В августе, как утверждают источники WSJ, Бут встретился в Москве с представителями йеменского движения хуситов, которые хотели договориться о покупке автоматов АК-47 на $10 млн. В итоге сделка была заключена: она подразумевает доставку в Йемен стрелкового оружия, пишет издание.

«Если мы посмотрим на заголовок статьи, а она подчеркнуто названа «Путинский торговец оружием» и, естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен к дню рождения нашего президента Владимира Путина», — заявил Бут.

Он также отметил, что «хуситы, несмотря на недостаточность своих ресурсов, довольно умело делают свою работу». «Они, по крайней мере за прошедший год, сбили более 10 американских разведывательных дронов, и так, что все торговые суда, которые принадлежат американцам или израильтянам имеют большие сложности с проходом в Красное море.Ну и хотелось бы отметить, что в отсутствии значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», известный широким массам и мое имя. И понятно, что все это делается для того, чтобы привлечь к своей публикации больше общественного внимания и поднять, видимо, просевшие сейчас рейтинги издания», — сказал он РБК.

Бут также заявил, что работает над сценарием художественного фильма о себе — «готовим наш ответ Голливуду, и вот такой сегодняшний вброс — это очередной хороший сюжет для одной из серий в том сериале, который сейчас готовится».

Виктор Бут вернулся на родину два года назад в результате обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Он был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал. В 2005 году в США вышел фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджом в главной роли, прототипом героя фильма послужил Бут.

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Теги
Яна Баширова Яна Баширова
Виктор Бут торговля оружием хуситы Йемен АК-47 Владимир Путин
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