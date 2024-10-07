Фицо исключил согласие Словакии на вступление Украины в НАТО

Присоединение Киева к альянсу было бы основанием для третьей мировой войны, убежден премьер. Россия категорически возражает против членства Украины в блоке

Словакия не согласится на вступление Украины в НАТО, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в интервью STVR, его слова приводит Pravda.sk.

«Пока я являюсь премьер-министром Словацкой Республики, я буду распоряжаться, чтобы депутаты, которые находятся под моим контролем как председателя правящей партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО», — сказал Фицо.

Присоединение Украины к альянсу было бы основанием для третьей мировой войны, убежден премьер. При этом он не возражает против членства страны в ЕС.

Фицо в январе уже заявлял, что Братислава будет блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны.

В июле страны НАТО на саммите объявили о «необратимом пути» Киева к членству в блоке. Там подтвердили, что готовы пригласить Украину, когда будут выполнены необходимые условия и при одобрении всех членов альянса. Против ее принятия до завершения боевых действий, в частности, возражают США и Германия из-за ст. 5 Североатлантического договора, которая гласит: нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока.

В июне президент России Владимир Путин назвал среди условий для мирных переговоров с Киевом вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также его отказ от вступления в НАТО. Если условием присоединения Украины к альянсу является ее победа в конфликте с Россией, то этого никогда не произойдет, заявлял летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.