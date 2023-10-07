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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль заявил об авиаударах по целям в секторе Газа

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по 17 военным комплексам и 4 штабам ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Армия Израиля в ответ на нападение ХАМАС разбомбила ее объекты в секторе Газа и нанесла удар беспилотниками по ее бойцам. По сведениям ToI, самолеты сбросили свыше 16 т снарядов. Израиль объявил, что находится в состоянии войны
Газа, Палестина
Газа, Палестина (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Десятки истребителей Израиля нанесли удары по 17 военным комплексам и 4 оперативным командным центрам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила израильская армия (ЦАХАЛ).

Ведомство также отчиталось об ударе дронами по бойцам ХАМАС на границе с сектором Газа. Самолеты сбросили более 16 т снарядов, уточнил источник The Times of Israel в военных кругах.

Боевые действия начались рано утром 7 октября. ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы», обвинив израильскую сторону в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме. По вине Израиля погибли и получили ранения сотни палестинцев, заявил один из лидеров движения Мухаммед ад-Дейф. Группировка объявила о взятии в плен десятков израилитян, в том числе военнослужащих.

Израиль подчеркнул, что находится в состоянии войны, а не «военной операции». Премьер Беньямин Нетаньяху пообещал заставить противника заплатить «беспрецедентную цену». Он назвал три цели: «очистить территорию от проникших вражеских сил и восстановить безопасность и мир в поселениях, подвергшихся нападению», призвать ХАМАС к ответу, «в том числе и в секторе Газа», а также укрепить другие сферы, чтобы «никто не совершил ошибку, присоединившись к этой войне».

Минобороны Израиля начало мобилизацию резервистов. По данным ведомства, к 12:21 по израильской территории из Сектора Газа было запущено более 2,2 тыс. ракет, ведутся бои с проникшими на территорию Израиля боевиками. ЦАХАЛ назвал операцию «Железные мечи», на всей территории страны введено чрезвычайное положение.

Погибли не менее 22 человек, в больницы доставили 545 пострадавших, сообщили в Минздраве. По данным «12 канала», погибли 40 человек погибли, 740 ранены.

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МИД России выразил озабоченность «обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта». Ведомство рассматривает происходящее как «очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия, являющееся прямым следствием хронического невыполнения соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности и фактического блокирования Западом работы ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН».

Власти Украины и Грузия выразили поддержку Израилю. Киев заявил о «праве защищать себя и свой народ», Тбилиси назвал происходящее «ужасающим террористическим нападением на Государство Израиль, повлекшем за собой человеческие жертвы».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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