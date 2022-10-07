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В ДНР сообщили, что заняли села Отрадовка и Веселая Долина

Села расположены на артемовском направлении, в нескольких километрах от Артемовска (Бахмута). Об отступлении ВСУ из этого района ранее сообщил Денис Пушилин
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Союзные силы заняли села Отрадовка и Веселая Долина на артемовском направлении, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 7 октября 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево», — говорится в сообщении.

О взятии села Зайцево 6 октября сообщило Минобороны России.

Отрадовка и Веселая Долина — села в Донецкой области, расположенные примерно в 60 и 65 км соответственно к северу от Донецка. Отрадовка находится в 10 км к югу от Артемовска (Бахмута), на Артемовском шоссе. Веселая Долина прилегает к городу с юго-востока.

Бои в районе Артемовска продолжаются уже несколько месяцев. 7 сентября российские военные заняли село Кодема, оно находится к юго-востоку от города.

Спустя несколько дней врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы приблизились к окраинам Артемовска. 14 сентября в ДНР сообщили о контроле над селами Николаевка и Николаевка Вторая недалеко от Артемовска.

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5 октября Пушилин заявил, что украинские войска не могут удержать занятые ранее позиции в районе Артемовска и вынуждены отступать. Вместе с тем, по его словам, противник не оставляет попыток прощупывать оборону, однако линия обороны укрепляется «всеми доступными способами».

Перед этим 1 октября Минобороны России сообщило об отводе войск из города Лиман (Красный Лиман) на территории ДНР «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. В ведомстве уточнили, что, «несмотря на понесенные потери», украинская сторона продолжила наступление на краснолиманском направлении. Минобороны отметило тогда, что российские военные за сутки нанесли на этом участке фронта удары по позициям двух механизированных бригад ВСУ, уничтожив более 200 военных, пять танков и девять БМП.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
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