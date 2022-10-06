Минобороны сообщило о наступлении в ДНР и взятии поселка Зайцево
Минобороны России сообщило о взятии при наступлении поселка Зайцево, расположенного к югу от Бахмута (до 2016 года — Артемовск) в Донецкой народной республике (ДНР).
«На артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево. Уничтожены более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В последний раз Минобороны сообщало о взятии населенного пункта 7 сентября. Тогда российские военные заняли село Кодема в ДНР, оно находится к юго-востоку от Бахмута (Артемовска).
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 5 октября о том, что украинские войска не могут удержать занятые ранее позиции в районе Бахмута (Артемовска) и вынуждены отступать. Он заявил, что союзные силы добились локальных успехов на угледарском направлении, однако они «не такие явные, чтобы сейчас говорить, что пошло какое-то наступление». Вместе с тем, по словам Пушилина, противник не оставляет попыток прощупывать оборону, однако линия обороны укрепляется «всеми доступными способами».
При этом власти ЛНР оценивают боевую обстановку в районе города Сватово как тревожную. «В Сватово ситуация тревожная, но контролируемая. Ночь прошла спокойно. Жители слышат в основном звуки исходящих артиллерийских обстрелов», — написал в телеграм-канале представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник, отметив, что российская армия достраивает вокруг города оборонительные сооружения.
1 октября Минобороны России сообщило об отводе войск из города Лиман (Красный Лиман) на территории ДНР «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. В ведомстве уточнили, что, «несмотря на понесенные потери», украинская сторона продолжила наступление на краснолиманском направлении.