Минобороны сообщило о наступлении в ДНР и взятии поселка Зайцево

В ходе операции убиты более 120 украинских военных. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об отступлении украинских войск в районе Артемовска — Зайцево находится в нескольких километрах от него

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Минобороны России сообщило о взятии при наступлении поселка Зайцево, расположенного к югу от Бахмута (до 2016 года — Артемовск) в Донецкой народной республике (ДНР).

«На артемовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево. Уничтожены более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В последний раз Минобороны сообщало о взятии населенного пункта 7 сентября. Тогда российские военные заняли село Кодема в ДНР, оно находится к юго-востоку от Бахмута (Артемовска).

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 5 октября о том, что украинские войска не могут удержать занятые ранее позиции в районе Бахмута (Артемовска) и вынуждены отступать. Он заявил, что союзные силы добились локальных успехов на угледарском направлении, однако они «не такие явные, чтобы сейчас говорить, что пошло какое-то наступление». Вместе с тем, по словам Пушилина, противник не оставляет попыток прощупывать оборону, однако линия обороны укрепляется «всеми доступными способами».

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При этом власти ЛНР оценивают боевую обстановку в районе города Сватово как тревожную. «В Сватово ситуация тревожная, но контролируемая. Ночь прошла спокойно. Жители слышат в основном звуки исходящих артиллерийских обстрелов», — написал в телеграм-канале представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник, отметив, что российская армия достраивает вокруг города оборонительные сооружения.

1 октября Минобороны России сообщило об отводе войск из города Лиман (Красный Лиман) на территории ДНР «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. В ведомстве уточнили, что, «несмотря на понесенные потери», украинская сторона продолжила наступление на краснолиманском направлении.