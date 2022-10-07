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В одном из российских регионов не мобилизовали ни одного человека

Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека по мобилизации
В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тыс. человек, говорил Сергей Шойгу. Как заявил сенатор от Республики Алтай, военкоматы актуализируют данные и направляют повестки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ни один человек не призван в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации, сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев в своем телеграм-канале.

«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Михайловичем Денисенко. [По его словам] на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал Полетаев.

Сенатор уточнил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии, специалисты подробно отвечают на возникшие вопросы о частичной мобилизации.

Информацию о том, что в Республике Алтае в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека, подтвердил РБК пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов. По его словам, «на данный момент» она соответствует действительности.

«Завершена работа по комплектованию возложенного подразделения, гражданам вручили мобилизационные предписания. С поступлением соответствующих указаний состоится отправка наших граждан в установленные сроки», — пояснил Максимов, добавив, что информация о квоте закрытая.

Он добавил, что со времени объявления частичной мобилизации в Республике Алтай более 50 человек сами пришли в военкоматы, чтобы быть мобилизованными, еще около 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы.

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Мобилизация в России проходит с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тыс. человек, однако не уточнил, сколько должно быть мобилизовано в каждом из регионов. 4 октября он отчитался о прибытии в расположения 200 тыс. мобилизованных.

Глава соседнего с Республикой Алтай региона — Алтайского края — еще накануне сообщил о завершении первого этапа мобилизации. «Задания, которые Министерством обороны, органами управления Вооруженных сил были поставлены перед Алтайским краем по проведению, ну, скажем так, первого этапа частичной мобилизации, выполнены в полном объеме», — заявил губернатор Виктор Томенко.

О завершении призыва также сообщили власти Орловской и Брянской областей, Тувы и Крыма. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже на следующий день после объявления частичной мобилизации заявил, что в его регионе план «перевыполнен на 254%».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Любовь Порываева Любовь Порываева
частичная мобилизация Республика Алтай мобилизация Совфед
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