В школах Херсонской области введут двухнедельные каникулы из-за обстрелов

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В школах некоторых районов Херсонской области с 6 октября начнутся двухнедельные каникулы в связи с обстрелами. Соответствующий приказ опубликован в телеграм-канале министерства образования и науки области.

Каникулы продлятся с 6 по 21 октября включительно. Речь идет об образовательных учреждениях среднего общего и среднего профессионального образования в Херсоне, Белозерском, Бериславском, Каховском, Снигиревском муниципальных округах и в Новокаховском городском округе.

Каникулы решили объявить «в связи с участившимися обстрелами, а также в целях сохранения жизни и здоровья участников учебно-воспитательного процесса».

На время каникул руководителям образовательных учреждений рекомендовали организовать «мероприятия по оздоровлению детей».

Обстрелы Херсонской области (находится под частичным контролем российских сил) украинскими военными усилились в сентябре, после объявления Киевом контрнаступления на херсонском направлении. В конце месяца прошли референдумы о вхождении Херсона, а также Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области в состав России. По итогам референдумов присоединение к России поддержали 87,05% участвовавших в голосовании жителей Херсонской области. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов, 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров.

Утром 5 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска на херсонском направлении смогли продвинуться вперед в серой зоне, при этом основные части российских сил стоят на своих позициях. Позже в тот же день власти региона заявили о перегруппировке российских войск. Стремоусов объяснил, что перегруппировка фронта в нынешних условиях «позволяет собраться с силами и нанести уже удар».