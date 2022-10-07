Четверо пассажиров автобуса погибли при обстреле в Херсонской области

ЧП произошло в районе Дарьевского моста, расположенного примерно в 20 км к северо-востоку от Херсона

Ракета HIMARS попала в автобус в Херсонской области, четверо пассажиров погибли и трое пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Автобус в момент обстрела находился в районе Дарьевского моста. Информация о жертвах и пострадавших носит предварительный характер, отметил представитель экстренных служб.

Дарьевский мост — автомобильный мост через реку Ингулец, расположенный у села Дарьевка, примерно в 20 км к северо-востоку от Херсона. Общая протяженность сооружения составляет около 100 м, ширина — 12 м, в том числе проезжей части — 10 м. Построен в 1938 году.

25 сентября в результате обстрела из РСЗО HIMARS по гостинице Play Hotel в Херсоне погибли два человека, в том числе бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко. В конце месяца также погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.

5 октября замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные в регионе проводят «перегруппировку». Он подчеркнул, что продвижение украинских войск вглубь региона остановлено и вероятность, что ВСУ прорвутся в Херсон, отсутствует. Спустя сутки в школах некоторых районов Херсонской области из-за обстрелов объявили каникулы.

С 23 по 27 сентября в Херсонской области, а также в ЛНР, ДНР и Запорожской области прошел референдум о вхождении в состав России. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении регионов. 2 октября их, согласно процедуре, одобрил Конституционный суд. 3 и 4 октября договоры, а также федеральные конституционные законы о присоединении поддержали Государственная дума и Совет Федерации, 5 октября договоры, подписанные главой государства, опубликовал Кремль.