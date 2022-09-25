ВСУ нанесли удар из HIMARS по гостинице в Херсоне
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по зданию гостиницы в Херсоне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, а также «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительным данным, погибли два человека. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, среди погибших — бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко от Партии регионов. В 2015 году он уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям.
Смерть Журавко позже в разговоре с агентством подтвердил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
Удар был нанесен в 5:30 утра из РСЗО HIMARS. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.
Как пишет ВГА Херсонской области в своем телеграм-канале, речь идет о здании гостиницы Play Hotel by Ribas. В здании находились представители СМИ. В администрации назвали произошедшее терактом.
В частности, в здании в момент удара находился сотрудник RT Мурад Газдиев. Он опубликовал видео с места происшествия. «Наши — все целы. Оператора Михаила придавило бетонными плитами, но он чудом выжил и даже почти не пострадал», — рассказал он.
В Херсонской области, а также в других регионах, контролируемых российскими войсками, проходят референдумы о вхождении в состав России. Они продлятся до 27 сентября.
По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской и Херсонской областях — 35,54% и 31,79% соответственно.