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ВСУ нанесли удар из HIMARS по гостинице в Херсоне

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице Play Hotel в Херсоне. По предварительным данным, погибли два человека. Среди них — бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по зданию гостиницы в Херсоне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, а также «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По предварительным данным, погибли два человека. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы, среди погибших — бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко от Партии регионов. В 2015 году он уехал в Россию, спецслужбы Украины объявили ему заочное подозрение по нескольким уголовным статьям.

Смерть Журавко позже в разговоре с агентством подтвердил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Ракетный удар по гостинице в центре Херсона является терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.

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Удар был нанесен в 5:30 утра из РСЗО HIMARS. На месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.

Как пишет ВГА Херсонской области в своем телеграм-канале, речь идет о здании гостиницы Play Hotel by Ribas. В здании находились представители СМИ. В администрации назвали произошедшее терактом.

В частности, в здании в момент удара находился сотрудник RT Мурад Газдиев. Он опубликовал видео с места происшествия. «Наши — все целы. Оператора Михаила придавило бетонными плитами, но он чудом выжил и даже почти не пострадал», — рассказал он.

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В Херсонской области, а также в других регионах, контролируемых российскими войсками, проходят референдумы о вхождении в состав России. Они продлятся до 27 сентября.

По итогам двух дней голосования явка в ДНР составила 55,5%, в ЛНР — 45,86%, в Запорожской и Херсонской областях — 35,54% и 31,79% соответственно.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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