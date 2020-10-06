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Отравление Навального ,  
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Кремль словами «ничего нового» ответил на обвинения Навального

Навальный обвинил в своем отравлении спецслужбы, заявив, что доступ к «Новичку» имеет ограниченное число людей в ФСБ и СВР. В Кремле сказали, что комментировать тут нечего, поскольку Берлин еще не предоставил никаких данных
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Ничего нового в деле оппозиционера Алексея Навального не произошло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Ранее Навальный дал видеоинтервью журналисту Юрию Дудю. В нем политик вновь обвинил в своем отравлении российские спецслужбы, которые, по его словам, действовали по поручению президента Владимира Путина.

«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего», — заявил Песков.

По версии Навального, за случившимся стоят «сотрудники ФСБ либо СВР [Службы внешней разведки]». «Применить «Новичок» и такого рода оружие могут только специально обученные люди. <...> Убийцы, которые используют химическое оружие, — это специальные, тренированные люди. Именно поэтому это одно из косвенных доказательств того, что это был приказ Кремля», — заявил он.

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По его словам, это не мог быть «какой-то олигарх или коррупционер». «Люди, обладающие, имеющие доступ и умеющие использовать это [«Новичок»], — это пять человек в Службе внешней разведки и пять человек в ФСБ», — сказал оппозиционер.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, и политика доставили в местную больницу. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию.

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В сентябре немецкие власти заявили, что эксперты нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок» и что их выводы подтвердили независимые лаборатории из Франции и Швеции. Российские врачи версию с отравлением исключили, а Песков отметил, что перед отправкой в Германию у политика брали комплекс анализов, но никаких отравляющих веществ не нашли.

После сообщений об отравлении Навального Россия запросила у Германии данные по лечению и анализам Навального, но до сих пор их не получила.

Автор
Виктория Полякова
Алексей Навальный Дмитрий Песков
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