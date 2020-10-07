Минобороны Армении сообщило о новом обстреле столицы Нагорного Карабаха

По данным ведомства, обстрелу подверглись Степанакерт и другие населенные пункты непризнанной республики. В Азербайджане заявили, что бои в зоне карабахского конфликта шли всю ночь, обстрелы продолжались с обеих сторон

Фото: Азиз Каримов / Reuters

Столица Нагорного Карабаха Степанакерт и другие населенные пункты непризнанной республики вновь подверглись обстрелу, заявил в своем Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, в ночь на 7 октября ВС Азербайджана «попытались закрепиться на юго-восточном направлении», не дойдя до города Джабраил, но их атака была отражена. «В результате прицельного огня армянских подразделений в юго-восточном направлении была поражена крупная база хранилища горючего и боеприпасов азербайджанских ВС», — заявила она. По словам Степанян, а результате ударов ВС Армении погибли 60 азербайджанских военных, было поражено более 20 единиц техники.

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Ованнисян также обвинил Баку в «явных провокациях» в зонах, приграничных с Ираном. По его словам, азербайджанские части собираются большими группами на южном участке карабахского конфликта непосредственно вдоль иранской границы, пытаясь продвинуться вперед. «Этой тактикой азербайджанская сторона пытается спровоцировать арцахскую сторону на открытие огня или нанесение удара вдоль границы, в направлении Ирана», — утверждает представитель Минобороны Армении.

Со своей стороны, о ночных боях в зоне карабахского конфликта заявил и Азербайджан. В Минобороны республики сообщили агентству Report.az, что артиллерийские обстрелы продолжались с обеих сторон. В ведомстве утверждают, что был уничтожен командно-наблюдательный пункт 5-го горнострелкового полка армянских ВС, танк и три артиллерийских орудия. В Баку также заявили о погибших и раненых со стороны Армении.