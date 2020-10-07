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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны Армении сообщило о новом обстреле столицы Нагорного Карабаха

По данным ведомства, обстрелу подверглись Степанакерт и другие населенные пункты непризнанной республики. В Азербайджане заявили, что бои в зоне карабахского конфликта шли всю ночь, обстрелы продолжались с обеих сторон
Фото:Азиз Каримов / Reuters
Фото: Азиз Каримов / Reuters

Столица Нагорного Карабаха Степанакерт и другие населенные пункты непризнанной республики вновь подверглись обстрелу, заявил в своем Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, в ночь на 7 октября ВС Азербайджана «попытались закрепиться на юго-восточном направлении», не дойдя до города Джабраил, но их атака была отражена. «В результате прицельного огня армянских подразделений в юго-восточном направлении была поражена крупная база хранилища горючего и боеприпасов азербайджанских ВС», — заявила она. По словам Степанян, а результате ударов ВС Армении погибли 60 азербайджанских военных, было поражено более 20 единиц техники.

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Мужчина на улице пострадавшей в результате недавнего обстрела в Степанакерте

Ованнисян также обвинил Баку в «явных провокациях» в зонах, приграничных с Ираном. По его словам, азербайджанские части собираются большими группами на южном участке карабахского конфликта непосредственно вдоль иранской границы, пытаясь продвинуться вперед. «Этой тактикой азербайджанская сторона пытается спровоцировать арцахскую сторону на открытие огня или нанесение удара вдоль границы, в направлении Ирана», — утверждает представитель Минобороны Армении.

Со своей стороны, о ночных боях в зоне карабахского конфликта заявил и Азербайджан. В Минобороны республики сообщили агентству Report.az, что артиллерийские обстрелы продолжались с обеих сторон. В ведомстве утверждают, что был уничтожен командно-наблюдательный пункт 5-го горнострелкового полка армянских ВС, танк и три артиллерийских орудия. В Баку также заявили о погибших и раненых со стороны Армении.

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Фото:MoD of the Republic of Armenia / Facebook

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которая началась 27 сентября, и в обстреле населенных пунктов. В частности, Ереван заявил, что азербайджанские силы обстреливают Степанакерт с применением дальнобойной артиллерии. В Баку, в свою очередь, утверждают, что азербайджанские города Гянджа и Мингечавир (Мингечаур) подверглись ракетным обстрелам.

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Накануне, 6 октября, армянская сторона заявила, что армия Азербайджана возобновила ракетные обстрелы Степанакерта. Несколько кассетных снарядов из установок «Смерч» разорвались в центре города, недалеко от местного офиса Международного Красного Креста. В Баку обвинили Ереван в обстреле нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан. О разрушениях инфраструктуры и гибели людей не сообщалось. В Армении информацию о ракетных ударах назвали «наглой ложью».

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Наталия Анисимова
Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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