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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку обвинил Ереван в ракетном обстреле идущего в Турцию нефтепровода

Как сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, ракетные удары наносились вечером 6 октября. В Минобороны Армении назвали эту информацию «наглой ложью». О разрушениях инфраструктуры и гибели людей не сообщалось
Фото:MoD of the Republic of Armenia / Facebook
Фото: MoD of the Republic of Armenia / Facebook

Вооруженные силы (ВС) Армении предприняли попытку обстрелять с помощью ракет нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«6 октября 2020 года около 21:00 (20:00 по московскому времени) ВС Армении нанесли ракетные удары по части нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, крупнейшему стратегическому проекту в регионе, играющему важную роль в энергетической безопасности Европы», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

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Мужчина на улице пострадавшей в результате недавнего обстрела в Степанакерте

Как отметили в Генпрокуратуре, решительными действиями азербайджанская армия предотвратила атаку. О разрушениях и потерях среди военных и мирного населения не сообщается. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку, назвав его «наглой ложью». «Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Арцаху, будут уничтожены», — написала она в Facebook.

Трубопровод БТД предназначен для транспортировки каспийской нефти к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. По нему прокачивается нефть с блока месторождений Азери — Чираг — Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка туркменской, казахстанской и российской нефти. Протяженность этого нефтепровода составляет 1768 км. 443 км нефтепровода проходит по территории Азербайджана, на Грузию приходится 249 км, на Турции — 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн т нефти в год.

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Фото:Дмитрий Коробейников / ТАСС

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Владельцем нефтепровода является международный консорциум BTC Co. Участниками проекта являются BP (30,1%), SOCAR (25%), MOL (8,9%), Equinor (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), ExxonMobil (2,5%), INPEX (2,5%) и ONGC (2,36%).

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт.

Баку и Ереван объявили военное положение и мобилизацию войск. Армения обвиняет Турцию в военной поддержке Азербайджана. Баку и Анкара это отрицают. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Автор
Михаил Юшков
Армения Азербайджан ракетные удары нефтепровод Нагорный Карабах
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