Баку обвинил Ереван в ракетном обстреле идущего в Турцию нефтепровода

Как сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, ракетные удары наносились вечером 6 октября. В Минобороны Армении назвали эту информацию «наглой ложью». О разрушениях инфраструктуры и гибели людей не сообщалось

Фото: MoD of the Republic of Armenia / Facebook

Вооруженные силы (ВС) Армении предприняли попытку обстрелять с помощью ракет нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

«6 октября 2020 года около 21:00 (20:00 по московскому времени) ВС Армении нанесли ракетные удары по части нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, крупнейшему стратегическому проекту в регионе, играющему важную роль в энергетической безопасности Европы», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

Как отметили в Генпрокуратуре, решительными действиями азербайджанская армия предотвратила атаку. О разрушениях и потерях среди военных и мирного населения не сообщается. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку, назвав его «наглой ложью». «Мы неоднократно заявляли, что не нацеливаемся на нефтегазовые инфраструктуры, однако независимо от места дислокации все те военные объекты и цели, откуда ведется огонь по Арцаху, будут уничтожены», — написала она в Facebook.