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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Минобороны Армении сообщило о возобновлении обстрелов Степанакерта

По городу начали стрелять ракетами. МИД непризнанной республики сообщал о разрывах нескольких кассетных снарядов в центре Степанакерта, недалеко от офиса Международного Красного Креста
Дома в Степанакерте, разрушенные после обстрела
Дома в Степанакерте, разрушенные после обстрела (Фото: РИА Новости)

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Противник начал ракетный обстрел Степанакерта», — написала Степанян. До этого она со ссылкой на армию обороны НКР заявила, что около полудня 6 октября вооруженные силы Азербайджана начали полномасштабное наступление на юге линии соприкосновения.

По словам Степанян, противник бросил в бой большие резервы, танки и артиллерию. Как сообщил в Telegram МИД непризнанной республики, рядом с офисом Международного Красного Креста в Степанакерте разорвалось несколько снарядов от РСЗО «Смерч».

Азербайджан пригрозил применить «оружие большой разрушительной силы»
Политика
<p>Последствия ракетного обстрела со стороны азербайджанской армии в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте</p>

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 27 сентября. Страны взаимно обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях на границе.

Об обстреле Азербайджаном города Степанакерта и других населенных пунктов Нагорного Карабаха из систем залпового огня «Град» рассказывал пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что если Армения будет применять комплексы «Искандер», то Баку ответит оружием, «обладающим большой разрушительной силой».

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Нарышкин назвал конфликт в Карабахе магнитом для притяжения боевиков
Политика
Фото: Арег Балаян / PAN Photo / Reuters

6 октября в Баку прибыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он пообещал любое содействие со стороны Анкары.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что на территорию Нагорного Карабаха активно стягиваются боевики ближневосточных террористических организаций и курдские экстремисты. По словам Нарышкина, число радикалов в регионе уже достигает нескольких тысяч.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с армянским премьером Николой Пашиняном заявил о необходимости немедленного прекращения огня в регионе. Аналогичное заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров в беседе со своим азербайджанским коллегой.

Автор
Михаил Котляр
Армения Азербайджан
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