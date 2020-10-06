Минобороны Армении сообщило о возобновлении обстрелов Степанакерта

По городу начали стрелять ракетами. МИД непризнанной республики сообщал о разрывах нескольких кассетных снарядов в центре Степанакерта, недалеко от офиса Международного Красного Креста

Дома в Степанакерте, разрушенные после обстрела (Фото: РИА Новости)

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Противник начал ракетный обстрел Степанакерта», — написала Степанян. До этого она со ссылкой на армию обороны НКР заявила, что около полудня 6 октября вооруженные силы Азербайджана начали полномасштабное наступление на юге линии соприкосновения.

По словам Степанян, противник бросил в бой большие резервы, танки и артиллерию. Как сообщил в Telegram МИД непризнанной республики, рядом с офисом Международного Красного Креста в Степанакерте разорвалось несколько снарядов от РСЗО «Смерч».

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 27 сентября. Страны взаимно обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях на границе.