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Война в Сирии ,  
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Защитник Трампа в конгрессе раскритиковал его из-за операции в Сирии
Линдси Грэм считает, что действия Трампа приведут к возрождению «Исламского государства». Он намерен внести в сенат резолюцию с требованием отменить решение президента США
Линдси Грэм (Фото: Veronica G. Cardenas / Reuters)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из самых ярых защитников президента США Дональда Трампа в конгрессе, раскритиковал главу государства за решение вывести войска из зоны планируемой операции Турции в Сирии. По его словам, такие действия приведут к возрождению «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает Bloomberg.

«ИГ не побеждена <...> Самая большая ложь, которую сообщает администрация [президента США], заключается в том, что ИГ побеждена», — сказал Грэм, отметив, что «халифат» «Исламского государства» разрушен, но в Сирии до сих пор находятся тысячи боевиков.

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По словам сенатора, он внесет в сенат резолюцию с требованием отменить решение Трампа о выводе войск, назвав его «недальновидным и безответственным». Грэм отметил, что также намерен вместе с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом внести двухпартийный законопроект о санкциях против Турции, если она в конечном счете вторгнется в Сирию. Кроме того, в случае реализации этого сценария они призовут приостановить членство Анкары в НАТО, если турецкие войска нападут на курдские силы, ранее помогавшие США в уничтожении ИГ.

О том, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии, Эрдоган заявил 21 сентября. Позднее Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии. В администрации президента пояснили, что это может затянуться на долгие годы и потребовать больших затрат американских налогоплательщиков.

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Трамп объявил о решении вывести США из «бесконечных войн»

7 октября Трамп, комментируя это решение, заявил, что США необходимо завершить свою военную кампанию в Сирии. «Пришло время выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой», — сказал он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Линдси Грэм, Сирия, «Исламское государство»
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