Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции Турции в Сирии

Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции Турции в Сирии

Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке Евфрата. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Эрдоган отметил, что на данный момент территория Сирии почти очищена от террористов ИГ (запрещенная в России террористическая группировка), однако появилась новая организация под названием «Сирийские демократические силы» (СДС), которая, по его словам, в действительности ничем не отличается от предыдущих террористических организаций.

В начале сентября Анкара обвинила США в создании на северо-востоке Сирии зоны безопасности для поддерживаемой американскими властями коалиции СДС.

«Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов», — сказал Эрдоган.