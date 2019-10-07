СМИ узнали о планах Турции начать операцию в Сирии после ухода сил США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 64,83 (-0,2) Quote, 14:09
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 71,15 (-0,2) Quote, 14:09
В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара Общество, 16:03 Как новые обвинения Tether в манипуляциях скажутся на Bitcoin Крипто, 16:00 Какой мерч, посвященный Владимиру Путину, можно найти в интернете Стиль, 15:56 Как формируется доход финансового директора в России и в мире Pro, 15:53 Рекорд Мозякина и возвращение Бурдасова в СКА. Итоги недели КХЛ Спорт, 15:53 Модель Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении Общество, 15:52 Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников Политика, 15:50 СМИ узнали дату следующего боя Федора Емельянеко Спорт, 15:48 Следствие попросило арестовать брата экс-совладельца «Теремка» Общество, 15:33 Экоактивисты заблокировали движение в центре Амстердама и Берлина Общество, 15:27 Кремль раскрыл детали о дне рождения Путина Политика, 15:18 Почему цена Bitcoin снова будет падать Крипто, 15:15 Ozon заявил о разрешении спора с начавшими забастовку курьерами Общество, 15:15 Три кита Саудовской Аравии: какие города королевства стоит посетить Стиль, 15:14
Политика ,  
0 
СМИ узнали о планах Турции начать операцию в Сирии после ухода сил США

Турция планирует дождаться вывода американских сил с северо-востока Сирии, где Анкара проведет операцию по созданию зоны безопасности, перед началом наступления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По словам собеседника агентства, вывод войск США из района проведения операций в Сирии может занять неделю. Анкара, скорее всего, будет ждать окончания процесса ухода американских военных, чтобы избежать «каких-либо инцидентов», отметил источник.

Ранее в понедельник, 7 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США уже начали выводить свои войска из частей северо-восточной Сирии, добавив, что переговоры по этому вопросу будут продолжены. Эрдоган, как передает агентство Anadolu, также анонсировал планы посетить Вашингтон и встретиться с Трампом в первой половине ноября для обсуждения ситуации на севере Сирии. По его словам, установление в Сирии безопасной зоны необходимо для успешного возвращения беженцев в свои дома.

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара намерена в ходе операции «очистить» границу с Сирией от боевиков и обеспечить безопасность своей страны, пишет Hürriyet Daily News. Он отметил, что при этом власти Турции будут придерживаться принципа территориальной целостности Сирии.

Политика
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

Операция Турции на севере Сирии нацелена против сил курдского ополчения, в том числе Рабочей партии Курдистана и «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США. Схожую операцию под названием «Оливковая ветвь» Турция уже проводила в начале 2018 года, заняв город Африн. Вашингтон отказался поддержать новую операцию, предупредив, что Турция сама будет отвечать за действия боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в России) в занятых районах Сирии.

Теги: Сирия, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Мевлют Чавушоглу
Материалы по теме
Кремль понадеялся на сохранение целостности Сирии в ходе операции Турции
Политика
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter