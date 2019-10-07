СМИ узнали о планах Турции начать операцию в Сирии после ухода сил США

Турция планирует дождаться вывода американских сил с северо-востока Сирии, где Анкара проведет операцию по созданию зоны безопасности, перед началом наступления. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По словам собеседника агентства, вывод войск США из района проведения операций в Сирии может занять неделю. Анкара, скорее всего, будет ждать окончания процесса ухода американских военных, чтобы избежать «каких-либо инцидентов», отметил источник.

Ранее в понедельник, 7 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США уже начали выводить свои войска из частей северо-восточной Сирии, добавив, что переговоры по этому вопросу будут продолжены. Эрдоган, как передает агентство Anadolu, также анонсировал планы посетить Вашингтон и встретиться с Трампом в первой половине ноября для обсуждения ситуации на севере Сирии. По его словам, установление в Сирии безопасной зоны необходимо для успешного возвращения беженцев в свои дома.

Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара намерена в ходе операции «очистить» границу с Сирией от боевиков и обеспечить безопасность своей страны, пишет Hürriyet Daily News. Он отметил, что при этом власти Турции будут придерживаться принципа территориальной целостности Сирии.