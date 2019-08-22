Трамп вновь пригрозил отпустить в Европу захваченных боевиков ИГ

Президент Дональд Трамп на брифинге, который транслировал телеканал C-SPAN, вновь пообещал отпустить в Европу захваченных США в Сирии боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России).

По оценке Трампа, США удерживают «тысячи» боевиков ИГ-выходцев из стран ЕС. Он пригрозил, что если Европы не заберет их, то Соединенные Штаты будут вынуждены отпустить их «в страны, откуда они пришли».

Американский президент регулярно призывает Европу забрать себе задержанных боевиков. В начале августа он говорил, что в целом коалиция во главе с США захватила более 10 тыс. соратников ИГ.

Согласно докладу 2015 года профильной американской консалтинговой компании Soufan Group, страны Западной Европы занимают второе место среди «поставщиков» боевиков в Сирию и Ирак.