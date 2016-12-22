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Суд конфисковал квартиру Манафорта в башне Трампа
Политика, 10:26
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Суд конфисковал квартиру Манафорта в башне Трампа
В рамках сделки со следствием экс-глава штаба Трампа лишился своей недвижимости в Нью-Йорке и нескольких банковских счетов. Манафорту, которого обвиняют в лоббистской работе в интересах режима Януковича, грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: Craig Ruttle / AP

В Нью-Йорке началась конфискация имущества экс-главы штаба Трампа Пола Манафорта, обвиняемого в преступном сговоре и воспрепятствовании следствию, передает Fox News со ссылкой на материалы суда. В числе прочего имущества Манафорт лишится квартиры в Trump Tower.

Процессом конфискации занимается группа спецпрокурора Роберта Мюллера. Вместе с квартирой в небоскребе Трампа в Нью-Йорке в соответствии с судебным решением конфискованы еще три объекта недвижимости. Также под арест отправятся три банковских счета бывшего соратника президента США. При этом у Манафорта останется недвижимость во Флориде и Вирджинии, где проживают члены его семьи.

Конфискация имущества Манафорта проводится в рамках сделки со следствием, в результате которой он признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения. Всего Манафорту может грозить до десяти лет тюрьмы.

В августе суд в Вирджинии признал бывшего главу штаба Трампа виновным в налоговых и финансовых махинациях. Присяжные сочли доказанными пять обвинений в налоговом мошенничестве, два обвинения, связанные с нарушением банковского законодательства, и одно — о сокрытии зарубежных счетов в банках.

Манафорт руководил избирательной кампанией Трампа перед выборами 2016 года. Обвинения в его адрес не связаны напрямую с расследованием «российского вмешательства», которое проводит группа спецпрокурора Мюллера. По версии следствия, Манафорт незаконно работал лоббистом Киева в период правления Виктора Януковича. Получаемые от украинских клиентов средства он скрывал с помощью различных махинаций, уклоняясь от уплаты налогов и утаивая информацию о зарубежных счетах, куда поступали деньги.

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Деловой партнер Манафорта Рик Гейтс в ходе следствия признался, что помогал открывать банковские счета на подставные компании и скрывать их от властей. Также Гейтс заявлял следователям,​ что Манафорт в 2014 году работал и на Петра Порошенко, ставшего позднее новым президентом Украины. Характер оказанных услуг Гейтс не раскрыл, отметив при этом, что с Манафортом Порошенко так и не расплатился.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Пол Манафорт , конфискация
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