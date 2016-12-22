Бывший партнер Манафорта сознался в суде в преступной деятельности

Бывший партнер экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта Рик Гейтс признался в суде в том, что участвовал в преступной деятельности. Об этом сообщает газета The New York Times.

По словам Гейтса, он помог Манафорту создать и скрывать от властей США иностранные банковские счета, оформленные на 15 подставных компаний. Гейтс заявил, что делал это по указанию Манафорта. «Я был тем, кто помог решить вопрос с бумажной волокитой», — сказал Гейтс.

Манафорт и Гейтс являются фигурантами дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. По версии следствия, они занимались отмыванием денег, мошенничеством и отказались зарегистрироваться в качестве иноагентов. Манафорта также обвиняют в работе в интересах бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Гейтс в начале января 2018 года был отпущен из-под домашнего ареста, Манафорта в июне обвинили в попытке надавить на свидетелей по делу о вмешательстве в выборы и взяли под стражу.