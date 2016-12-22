Бывший глава штаба Трампа согласился признать вину

Из документов суда следует, что Манафорт признал вину в воспрепятствовании правосудию и в заговоре против США. Ранее в другом суде его признали виновным в налоговых преступлениях

Пол Манафорт (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб президента Дональда Трампа, согласился признать вину в предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером обвинениях в заговоре против США и заговоре с целью препятствия правосудию, передает Bloomberg со ссылкой на поступившие в суд документы.

Reuters отмечает, что в поступивших в суд документах говорится только о двух эпизодах преступления, ранее их было семь.

Это второй судебный процесс над Манафортом, он проходит в Вашингтоне. В августе суд в Вирджинии признал его виновным в налоговых и финансовых махинациях.

В рамках процесса в Вашингтоне Манафорту предъявили обвинения в том, что он нарушил закон об иностранных агентах, когда работал над улучшением имиджа бывшего украинского президента Виктора Януковича и Партии регионов.

В понедельник, 17 сентября, начинается процесс отбора присяжных для суда. Bloomberg отмечает, что неизвестно, согласился ли Манафорт сотрудничать с Мюллером в расследовании данных о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Но то, что он согласился признать вину, может помочь ему избежать штрафов на «миллионы долларов», пишет агентство.

Ранее о высокой вероятности того, что Манафорт пойдет на сделку со следствием, сообщал телеканал ABC.

Reuters также отмечает, что признание Манафортом вины может нанести удар по репутации Трампа, который 22 августа хвалил своего бывшего начальника штаба в Twitter. «Мне очень жаль Пола Манафорта и его великолепную семью. «Правосудие» взялось за, среди прочего, налоговое дело 12-летней давности, оказывало на него гигантское давление. Но в отличие от Майкла Коэна он не прогнулся — не стал выдумывать истории, чтобы добиться сделки (со следствием. — РБК). Этот смелый человек достоин уважения!» — написал тогда президент.

Майкл Коэн — бывший адвокат президента-республиканца, который пошел на сделку со следствием и в суде заявил, что совершал финансовые преступления по поручению Трампа.