Бывший партнер Манафорта рассказал о его работе на Порошенко

Бывший партнер экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта Рик Гейтс, дал в суде показания, свидетельствующие о работе Манафорта в интересах президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает NBC News.
По словам Гейтса, после ухода Януковича от власти в 2014 году, доходы Манафорта, оказывавшего Киеву услуги по лоббированию интересов в США, значительно снизились. Последней политической кампанией на Украине, в которой принимал участие Манафорт и его партнеры, стали парламентские выборы в октябре 2014 года, на них Манафорт оказывал консультационную помощь «Оппозиционному блоку». Одновременно определенные услуги Davis Manafort Partners, Inc. (компания Манафорта, осуществлявшая политические консультации) предоставляла Петру Порошенко, заявил Гейтс. Характер оказанных услуг Гейтс не раскрыл, отметив при этом, что с Манафортом Порошенко так и не расплатился.
В администрации президента Украины опровергли какое либо сотрудничество с экс-главой избирательного штаба Трампа, хотя подтвердили, что подобные предложения поступали.
«Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем даже не рассматривались», — ответили на запрос Би-би-си в администрации президента Украины.
Пол Манафорт и Рик Гейтс являются фигурантами дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Одновременно команда спецпрокурора Мюллера обвиняет их в незаконной лоббистсткой деятельности в интересах властей Украины периода Виктора Януковича. По версии следствия, они скрывали получаемые доходы от налогов с помощью отмывания средств и мошеннических схем.