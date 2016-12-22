В посольстве обвинили Лондон в невыдаче виз для сотрудников дипмиссии

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В УФСИН рассказали о состоянии фигуранток дела «Нового величия»

Сергей Иванов рассказал о секретном плане конфликта с Грузией в 2008 году

Сотрудники генконсульства посетили задержанного в США россиянина

Бывший партнер Манафорта рассказал о его работе на Порошенко

Госдеп США призвал Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии

Саакашвили заявил о симпатизирующих ему 20% россиян

Испанские ВВС в Эстонии отправили в «запас» после инцидента с ракетой

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Фондовые рынки в плюсе: нефть подорожала из-за санкций

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Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету

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«Роснефть» назвала текущую цену на акции признаком своей недооцененности

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Переселенцам из стран со «сменой режима» упростят выдачу паспорта России

Марадона призвал считать его кандидатом на пост тренера сборной Аргентины

Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства в Лондоне

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Маск допустил вывод Tesla с биржи при $420 за акцию

В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин