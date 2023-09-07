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Брянский губернатор сообщил об обстреле из «Града» села Случевск

Богомаз: ВСУ обстреляли из «Града» село Случевск в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли пограничное село Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его данным, украинские военные выпустили по населенному пункту более 30 снарядов из РСЗО «Град».

«К счастью, пострадавших нет. В результате попадания снаряда огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение.
Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Губернатор отметил, что тем, кто пострадал после уничтожения дома, будет оказана необходимая материальная помощь.

За час до этого Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа.

«Пострадавших нет. В результате обстрела один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации взрывчатого вещества, к счастью, не произошло. На месте работают специализированные подразделения и оперативные службы», — написал он.

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Теги
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Брянская область Александр Богомаз ВСУ обстрел
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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