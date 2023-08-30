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Минобороны сообщило о сбитых дронах в Брянской и Орловской областях

Минобороны сообщило о четырех сбитых дронах в Брянской и Орловской областях
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Военная операция на Украине
Три дрона были сбиты в Брянской области, один - в соседней Орловской. По данным брянского губернатора, беспилотники сбили прямо над городом. Пострадавших нет, уточнил он

В ночь на 30 августа два беспилотника самолетного типа пытались атаковать объекты на территории России, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», — сказано в сообщении.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что дроны были сбиты над городом. По его данным, пострадавших нет.

Жители Брянска сообщали о звуках взрывов ночью, телеграм-канал Baza писал, что сработала ПВО. Mash сообщил, что один из дронов упал на упал на завод «Кремний ЭЛ». Он, в частности, выпускает полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и силовые модули. Находится на западе Брянска.

Вечером 29 августа дроны атаковали аэропорт в Псковской области, которая не граничит с Украиной. Это аэродром совместного базирования, он находится в ведении Минобороны. Губернатор Михаил Ведерников опубликовал видео, на котором видно зарево пожара, слышны звуки взрывов и сирен. Предварительно, никто не пострадал. По данным ТАСС, в аэропорту были повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Также этой ночью было закрыто воздушное пространство в столичном аэропорту Внуково. Обычно к таким мерам прибегали в случае атак беспилотников. Однако власти Москвы или области, а также Минобороны, не сообщало о них.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Брянская область Орловская область беспилотники Минобороны
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