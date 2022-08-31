Пророссийские власти Запорожья сообщили о взрыве у штаба «Мы вместе с Россией» в Бердянске

У волонтерского штаба в Бердянске произошел взрыв

У здания волонтерского штаба общественного движения «Мы вместе с Россией» в Бердянске произошел взрыв, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Поздно вечером 30 августа у здания одного из штабов «Мы вместе с Россией» в Бердянске произошел взрыв. К счастью, жертв и пострадавших как среди волонтеров штаба, так и мирного населения нет», — написал Рогов. По его словам, ответственность за взрыв несут украинские военные.

Бердянск находится в занятой российскими военными части Запорожской области, город перешел под контроль России в конце февраля. Там сформировали новую администрацию, исполняющим обязанности мэра назначили Александра Сауленко.

26 августа в Бердянске произошел еще один взрыв — у оздоровительного центра «Криворожский горняк», где живут беженцы из Мариуполя. В результате пострадал заместитель начальника городского ГАИ Александр Колесников, позже местные власти сообщили, что он умер. По данным мэрии Бердянска, неизвестные закрепили взрывное устройство на дереве, находящемся у забора центра, на высоте около 3 м.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.