Спасатели вывезли тела погибших при восхождении на Ключевской вулкан

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Спасатели завершили эвакуацию тел девяти туристов, погибших на Ключевском вулкане, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров и в два захода забрали тела погибших и доставили их в [поселок] Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции», — сказано в сообщении.

Туристическая группа из 12 человек, из них двое — гиды, начала восхождение на Ключевскую Сопку 30 августа. Организатором тура выступила новосибирская фирма «Экстрим тайм», в группу вошли туристы из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей. В соответствии с правилами группа зарегистрировалась в МЧС.

Днем 2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м (общая высота вулкана — 4,8 тыс. м), еще три туриста остались в лагере. На следующий день один из гидов вышел на связь и сообщил, что часть туристов сорвалась во время восхождения, еще один гид сломал ногу. На тот момент туристы находились на высоте примерно 4,2 тыс. м.

Спустя два дня три человека из группы вышли на связь и сообщили, что находятся на высоте 3,3 тыс. м в домике вулканологов в тепле и с продовольствием. Спасатели несколько раз пытались добраться до туристов, но из-за погодных условий смогли это сделать только в ночь на 6 сентября.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По этой статье грозит до четырех лет лишения свободы. Директора «Экстрим тайм» задержали.