Спасатели начали восхождение к месту гибели туристов на Ключевской сопке

Вертолет Ми-8 доставил поисково-спасательный отряд на вулкан Ключевская сопка на отметку 1 663 м, сообщила пресс-служба краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае».

Подняться на большую высоту вертолет не смог из-за сильного ветра со скоростью до 20 м/с, а также пепла, который исходит со склонов исполина.

После высадки спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение на высоту 3,3 тыс. м к домику вулканологов, куда им нужно добраться до полуночи. С рассветом они должны пойти к отметке 4 158 м. Однако реальные результаты поисково-спасательной операции предсказать нельзя — все зависит от силы ветра, осадков, облачности, наличия пепловых облаков на склонах, таяния ледников, схода селевых потоков и камнепадов.

Дополнительная группировка из спасателей Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России будет находиться на высоте 1,4 тыс. м. Они разбили на склоне базовый лагерь, чтобы помочь основной группе спасателей и пострадавшим туристам, если вертолет не сможет забрать их.

30 августа группа из десяти туристов и двух гидов выдвинулась на вулкан Ключевская сопка, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии — его высота достигает 4,8 тыс. м. Организатором тура выступила компания из Новосибирска, а в группу вошли люди из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области. Как и положено, они зарегистрировались в МЧС.



2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м, а остальные остались в лагере. На следующий день один из гидов связался со спасателями и рассказал, что пять туристов сорвались с вулкана на высоте 4,2 тыс. и погибли, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания.

Спасатели должны были взойти на высоту 3,3 тыс. м, чтобы пройти акклиматизацию и добраться до места гибели туристов утром 4 сентября. Однако после трех попыток они так и не смогли посадить вертолет на нужном участке из-за штурмового ветра, говорил спасатель поисково-спасательного отряда «ЦОД» Игорь Сестеров.

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К утру 5 сентября правительство Камчатского края сообщило, что число погибших туристов выросло до восьми человек. «Двое человек остаются на высоте более 4,1 тыс. м, еще двое — в домике вулканологов на высоте 3,3 тыс. м», — рассказали в «ЦОД».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По этой статье грозит до четырех лет лишения свободы. Краевая прокуратура начала проверку. Глава Ростуризма Зарина Догузова написала в Telegram, что ведомство держит ситуацию с погибшими туристами на контроле.