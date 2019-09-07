Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева

Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева

Спецборт с российскими гражданами отправился в Москву из аэропорта Киева, из Внуково также вылетел украинский самолет. Ранее в субботу стало известно о доставке в аэропорты россиян и украинских моряков

Фото: Zuma / ТАСС

Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева. Информацию об отправлении самолета Ту-204-300 специального летного отряда «Россия» из аэропорта Киева подтверждают данные сайта Flightradar24. Вместе с ними в Россию вылетел главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, уточняет «РИА Новости».

«Интерфакс» передает, что во Внуково самолет Ан-148 поднялся в небо, на его борту символика Украины.

В субботу украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе прошлой осенью, вывезли из СИЗО «Лефортово». Адвокаты сообщили, что они направляются в аэропорт. Защитник одного из моряков рассказала РБК, что их освободили по поручительству украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В то же время СМИ опубликовали фотографии россиян в автобусах, прибывших в аэропорт Борисполь. Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал около 12 россиян.