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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Участвующие в обмене россияне вылетели в Москву из Киева
Спецборт с российскими гражданами отправился в Москву из аэропорта Киева, из Внуково также вылетел украинский самолет. Ранее в субботу стало известно о доставке в аэропорты россиян и украинских моряков
Фото: Zuma / ТАСС

Участники договоренности об обмене заключенными вылетели в Москву из Киева. Информацию об отправлении самолета Ту-204-300 специального летного отряда «Россия» из аэропорта Киева подтверждают данные сайта Flightradar24. Вместе с ними в Россию вылетел главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, уточняет «РИА Новости».

«Интерфакс» передает, что во Внуково самолет Ан-148 поднялся в небо, на его борту символика Украины.

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СМИ показали россиян в аэропорту Киева перед возможным обменом

В субботу украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе прошлой осенью, вывезли из СИЗО «Лефортово». Адвокаты сообщили, что они направляются в аэропорт. Защитник одного из моряков рассказала РБК, что их освободили по поручительству украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

В то же время СМИ опубликовали фотографии россиян в автобусах, прибывших в аэропорт Борисполь. Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал около 12 россиян.

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О завершающей стадии переговоров об обмене источники РБК и «Коммерсанта» сообщили во второй половине августа. Тогда стало известно о переводе в московское СИЗО «Лефортово» нескольких осужденных в России украинцев. Источник РБК говорил, что предварительная договоренность об обмене удерживаемыми лицами была достигнута на встрече российского и французского лидеров Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 19 августа. 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Украина, обмен заключенными
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