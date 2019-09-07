Адвокаты сообщили о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

Моряков везут в аэропорт, откуда они направятся на Украину, полагают адвокаты. Накануне украинский адвокат сообщил о помиловании Зеленским россиян, фигурирующих в списках на обмен

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков вывезли из СИЗО «Лефортово» в Москве, вероятно, они следуют к пункту обмена, сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Сергея Бадамшина.

«В сопровождении экипажей ДПС три автобуса с моряками, вероятно, следуют в аэропорт Внуково, откуда потом вылетят на Украину», — сказал он. Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил «Интерфаксу», что моряки покинули СИЗО.

Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал россиян, переговоры об обмене которых ведут Москва и Киев. В пункте сбора людей, участвующих в обмене, присутствуют практически все, кто фигурировал в ранее согласованном списке, отмечал он. При этом, по словам адвоката, в одном из украинских СИЗО остается один россиянин, который не был доставлен в пункт сбора. Адвокат добавил, что выданы указы о помиловании около 12 россиян.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме говорил, что переговоры об обмене заключенными между Москвой и Киевом близятся к завершению. Глава государства также назвал обмен масштабным.

