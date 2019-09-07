СМИ показали россиян в аэропорту Киева перед возможным обменом

По информации СМИ, колонна автобусов с россиянами прибыла в киевский аэропорт Борисполь. В субботу из московского СИЗО в аэропорт вывезли задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Аэропорт Борисполь (Фото: РИА Новости)

«Известия» опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены задержанные на Украине россияне, которых доставили в киевский аэропорт Борисполь. На снимках видны несколько человек, сидящих в автобусе.

Похожие фотографии разместила «Комсомольская правда». Газета также утверждает, что на фотографиях — россияне, которые будут доставлены на родину в рамках обмена с Украиной. Имена россиян в материале не приводятся.

Утром в субботу стало известно, что из московского СИЗО «Лефортово» вывезли украинских моряков. Их повезли в аэропорт для отправки на Украину.

Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский помиловал россиян, обмен которых обсуждают Москва и Киев. По его словам, выданы указы о помиловании около 12 человек. В конце августа он говорил, что участие в обмене примут россияне Александр Баранов и Максим Одинцов, осужденные на Украине за госизмену и дезертирство, а также проходивший по делу о беспорядках в Одессе Евгений Мефедов.