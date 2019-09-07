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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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СМИ показали россиян в аэропорту Киева перед возможным обменом
По информации СМИ, колонна автобусов с россиянами прибыла в киевский аэропорт Борисполь. В субботу из московского СИЗО в аэропорт вывезли задержанных в Керченском проливе украинских моряков
Аэропорт Борисполь (Фото: РИА Новости)

«Известия» опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены задержанные на Украине россияне, которых доставили в киевский аэропорт Борисполь. На снимках видны несколько человек, сидящих в автобусе.

Похожие фотографии разместила «Комсомольская правда». Газета также утверждает, что на фотографиях — россияне, которые будут доставлены на родину в рамках обмена с Украиной. Имена россиян в материале не приводятся.

Утром в субботу стало известно, что из московского СИЗО «Лефортово» вывезли украинских моряков. Их повезли в аэропорт для отправки на Украину.

Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский помиловал россиян, обмен которых обсуждают Москва и Киев. По его словам, выданы указы о помиловании около 12 человек. В конце августа он говорил, что участие в обмене примут россияне Александр Баранов и Максим Одинцов, осужденные на Украине за госизмену и дезертирство, а также проходивший по делу о беспорядках в Одессе Евгений Мефедов.

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Адвокаты сообщили о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

В конце июня Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть арестованных моряков, позднее лидеры провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили обмен удерживаемыми с обеих сторон лицами. В августе источники «Коммерсанта» и РБК сообщили, что переговоры вышли на финальную стадию. Один из источников говорил, что на встрече Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 19 августа была достигнута предварительная договоренность об обмене.

Автор: Юлия Выродова
Теги: обмен, Украина
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