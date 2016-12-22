Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией по ситуации в Идлибе

Турецкий лидер отметил, что военная операция в сирийском регионе может привести к кровопролитию и гуманитарной катастрофе. Важно сотрудничать с Россией, подчеркнул Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Umit Bektas / Reuters )

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что наступление армии сирийского президента Башара Асада на северо-западную провинцию Идлиб может может привести к кровопролитию среди гражданского населения и обернуться гуманитарной катастрофой. В этой связи, считает турецкий лидер, важно сотрудникчать с Россией. Такое заявление Эрдоган сделал журналистам накануне трехдневного визита в Киргизию.

«Там [в Идлибе] около 3,5 млн человек. Россия и Соединенные Штаты перкладывают ответсвенность друг на друга. Однако, не дай бог, если ракеты полетят в этот район, произойдет серьезное кровопролитие», — сказал Эрдоган (цитата по Daily Sabah). Он добавил, что крупномасштабное наступление приведет к новой волне беженцев в сторону Турции.

Эрдоган добавил, что Турция находится контакте со своими российскими и иранскими коллегами во избежание эскалации ситуации в Идлибе. «Прежде всего, сейчас важно наше сотрудничество с Россией», — подчеркнул турецкий лидер. Он добавил, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и начальник Национального разведывательного управления встречаются со своими коллегами в России, чтобы обсудить последние события в Сирии.

Ранее с предупреждениями к России по ситуации в Идлибе обратился президент США Дональд Трамп. На своей странице в Twitter он написал, что Москва и Тегеран могут совершить «серьезную гуманитарную ошибку» в Сирии, если допустят наступление армии Асада на Идлиб. «Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб. «Русские и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии», — написал он, призвав Россию и Иран не допустить этого.

Позднее в Кремле отреагировали на эти заявления американского лидера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с ситуацией в сирийском Идлибе необходимо разобраться, поскольку она продолжает оставаться причиной озабоченности в Москве, Дамаске, Анкаре и Тегеране. «Дело в том, что там сформировалось очередное гнездо терроризма, там достаточно многочисленная группа террористов засела», — пояснил Песков. Он отметил, что в Москве знают, что вооруженные силы Сирии готовятся к решению этой проблемы. «Просто выступать с какими-то предупреждениями», не принимая во внимание негативный потенциал ситуации в Идлибе для Сирии в целом, «наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом», отметил он, имея в виду предупреждения Трампа.

