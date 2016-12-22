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The Sun узнала детали расследования в отношении «отравителей» Скрипалей
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The Sun узнала детали расследования в отношении «отравителей» Скрипалей
Отравление Скрипалей, 02:23
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The Sun узнала детали расследования в отношении «отравителей» Скрипалей
По информации источников издания, полиция вышла на подозреваемых еще месяц назад. Сделать это удалось благодаря «блестящей совместной операции» полиции, MI6 и Центра правительственной связи
Фото: Hannah McKay / Reuters

Выйти на Александра Петрова и Руслана Боширова, которых ​Лондон назвал подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, удалось после анализа более ранних записей видеонаблюдения, где оба подозреваемых уже были замечены. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники в британском правительстве.

Полиция сравнила изображения с камер видеонаблюдения в графстве Уилтшир, на которых фигурировали подозреваемые, с более ранними записями MI6 и Центра правительственной связи (GCHQ, Government Communications Headquarters — спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки). Ранее оба мужчины уже были идентифициорованы как «члены военной разведки России» в ходе проведения «шпионских операций» в других частях Европы, пишет издание.

Один из источников в британском правительстве заявил изданию, что это была «блестящая совместная операция» полиции, MI6 и GCHQ. В рамках нее полицейские эксперты нашли совпадение, отсмотрев тысячи новых и старых видеозаписей.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Британская разведка подозревает, что оба мужчины под псевдонимами Александра Петрова и Руслана Боширова работают на одно из подразделений «Спецназа ГРУ», так называемое подразделение «Специального назначения», уточняет газета. Указанное подразделение занимается опасными миссиями за рубежами, такими как убийства, другими словами — «мокрой работой», пишет издание.

По информации The Sun, выйти на подозреваемых удалось несколько месяцев назад. Однако руководители британской разведки придерживали информацию, надеясь, что оба подозреваемых снова появятся в ЕС, где британская полиция сможет их задержать на основании европейского ордера. По данным издания, MI6 знает настоящие имена подозреваемых.

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Политика

Имена подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль британская полиция назвала 5 сентября. В заявлении полиции тогда же говорилось, что указанные фамилии подозреваемых (Петров и Боширов) могут быть фальшивыми. Кроме того, полиция опубликовала данные о маршрутах передвижения подозреваемых в Великобритании. Премьер Великобритании Тереза Мэй, выступая в тот же день в парламенте страны, назвала подозреваемых сотрудниками ГРУ и заявила, что покушение «почти наверняка» было одобрено «на более высоком уровне, чем ГРУ».

В Кремле заявили, что Россия «не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери». «Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства», — сказал в ответ на обвинения Мэй пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сергей Скрипаль , отравление
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