Военкоры и депутат Госдумы сообщили о гибели Евгения Поддубного

О гибели Поддубного пишут военкор Сладков и депутат Думы Делягин. Спецкор RT Горшенин сообщает, что машину, где был журналист, атаковал FPV-дрон

Евгений Поддубный (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный погиб, сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. Также о гибели журналиста заявил военный корреспондент Александр Сладков. «По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», — написал Сладков. Спецкор RT Валентин Горшенин пишет: «Друзья говорят, что Fpv дрон попал в машину», об этом же сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.

При этом бывший депутат Верховной Рады Украины, экс-спикер парламента Новоросии Олег Царев заявил, что «на ВГТРК смерть подтвердили». В телеграм-канале ВГТРК «Вести», а также в эфире телеканала «Россия-24» на момент публикации материала сообщений о Поддубном не появлялось. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ВГТРК.

В одном из последних опубликованных в телеграм-канале Поддубного видео он рассказывает об оперативной обстановке в Курской области, где с 6 августа продолжаются боевые действия. «Пока перемещаемся от точки к точке», — говорит военкор. Последнее сообщение в телеграм-канале опубликовано в 19:35 мск.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил днем 7 августа, что продвижение украинских сил в регионе остановлено. По его словам, область атаковали подразделения ВСУ численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты. В области ввели режим ЧС, из приграничных районов эвакуируются жители.

Евгений Поддубный родился в 1983 году в Белгороде. Получил высшее образование по специальности психология. С 2001 по 2011 год работал специальным корреспондентом в Дирекции информационных программ телеканала «ТВ Центр». С сентября 2011 года Поддубный является специальным корреспондентом телеканала «Россия-24» (входит в ВГТРК). Освещал конфликты в ряде стран, в том числе в Грузии, Южной Осетии, Сирии, Абхазии, на Украине.

Поддубный вел свой телеграм-канал, в котором не раз освещал детали конфликта на Украине. Например, в мае 2023 года в числе других военкоров сообщил о начале контрнаступления ВСУ.

Он дважды был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина — на выборах 2018 и 2024 годов. Находится под санкциями Украины, ЕС, США и Австралии.