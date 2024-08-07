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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры ударов Ка-52 на границе Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры ударов Ка-52 на границе Курской области
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Армейская авиация наносит удары по технике и личному составу ВСУ на границе с Курской областью, сообщает Министерство обороны. Ведомство показало кадры работы вертолетов Ка-52.

Удары по подразделениям ВСУ наносились неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь».

«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены», — сообщили в Минобороны.

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