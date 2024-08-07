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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил об отсутствии у Киева ресурсов для захвата Курской АЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Курская АЭС
Курская АЭС (Фото: Упр. коммуникаций КуАЭС / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают ресурсами для захвата Курской атомной электростанции, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

«Они (ВСУ - РБК) прекрасно понимают, что шансов на то, чтобы что-то серьезное сделать, у них реально нет», — прокомментировал он массированную атаку украинских диверсантов на Курскую область. Поэтому Киев старается «навести максимальную шумиху», однако захватить Курскую АЭС ВСУ не смогут.

«Понятное дело, на атомную электростанцию у них такого ресурса нет, как бы они ни хотели», — убежден генерал-майор.

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Утром 6 августа украинские военные попытались прорваться через российскую границу в Курской области. В этот же день местные власти сообщили, что сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) обзванивали жителей Курчатова и Курчатовского района и предупреждали их о скором захвате атомной электростанции.

Правительство Курской области заявило, что эта информация является фейковой и украинские спецслужбы распространяют ее, чтобы посеять панику.

Курская АЭС находится в Курчатове, который расположен приблизительно в 70 км от границы с Украиной. На станции сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. МВт.

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