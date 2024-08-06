Курские власти назвали операцией ЦИПсО звонки об эвакуации и захвате АЭС

Вид на Курскую АЭС (Фото: kunpp46 / Telegram)

Правительство Курской области заявило, что информация о скором захвате АЭС в Курчатове и призывах к жителям района эвакуироваться является фейковой, ее вбросили украинские спецслужбы.

По данным местных властей, сотрудники украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) звонят жителям Курчатова и Курчатовского района, предупреждают о скором захвате ВСУ атомной электростанции и призывают эвакуироваться.

Правительство региона считает, что таким образом украинские спецслужбы пытаются создать панику.

«Это информация ничем не обоснована. Просим жителей не поддаваться на информационные провокации!» — заявила пресс-служба правительства в телеграм-канале.

Утром 6 августа украинские военные попытались прорваться через российскую границу в Курской области. ФСБ назвала произошедшее «вооруженной провокацией». По данным спецслужбы, под обстрел попали приграничные населенные пункты региона.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва ВСУ. По его словам, бойцы Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы.