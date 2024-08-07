ЦИК Молдавии отклонил заявку блока «Победа» об участии в выборах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отклонила заявку оппозиционного блока «Победа — Виктория» на участие в предстоящих 20 октября президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС. Решение принято на заседании комиссии, передает Newsmaker.
Согласно постановлению ЦИК, регистрация блока с названием, схожим с названием другой партии, невозможна. В данном случае название блока «Победа — Victorie» схожа с названием партии, входящей в этот блок партии Victorie, решили в избиркоме.
Там также обратили внимание на то, что в блок вошла неконституционная партия «Шор», а ее лидер Илан Шор приговорен в Молдавии к 15 годам тюрьмы.
21 апреля в Москве прошел съезд оппозиционных депутатов, на котором политик и бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа — Виктория». Шор также обвинил молдавского президента Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством». 2 августа блок выдвинул депутата Василия Болю в качестве кандидата в президенты.
Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором поездку членов парламента в Москву, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной. При возвращении в Молдавию участники съезда тоже столкнулись с проблемами: некоторых на несколько часов задержали в аэропорту.
Шор призывал молдаван голосовать против евроинтеграции.
Кто такой Илан Шор
В 1998 году Шор основал одноименную евроскептическую партию, которую Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года признал неконституционной и ликвидировал. Самого политика в апреле 2023 года молдавский суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд через банковскую систему Молдавии.
На фоне уголовного преследования бизнесмен покинул республику. В мае Шор заявил, что получил российское гражданство. Затем Молдавия запросила у России экстрадицию беглого политика. Предприниматель женат на российской певице Жасмин, ее настоящее имя — Сара Шор.
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