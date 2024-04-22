В аэропорту Кишинева на несколько часов задержали участников съезда в Москве

В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов съезда в Москве

Участников съезда молдавской оппозиции в Москве, которые вернулись в Кишинев, несколько часов держали в аэропорту, позднее пограничники начали их пропускать. Одну из делегатов, лидера партии «Возрождение», допросили спецслужбы

Фото: Wikimedia Commons

В аэропорту Кишинева по прилету задерживали оппозиционных депутатов, вернувшихся после съезда в Москве, на котором беглый молдавский политик и бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в телеграм-канале. Прилетевшие не могли пройти контроль в течение трех часов.

Представители аэропорта объясняют задержку сбоями. Однако «Sputnik Молдова» пишет, что пассажиров других рейсов при этом пускают.

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила ТАСС и «РИА Новости», что участников съезда задерживали при прохождении таможенного контроля под разными предлогами. «Оказывается давление на людей, которые выступают за сближение с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом», — заявила она.

Позднее пограничники начали пропускать прилетевших из Москвы, но, как сообщила Таубер, участницу съезда, лидера партии «Возрождение» Наталью Параску начали допрашивать сотрудники Службы информации безопасности (СИБ). «Возрождение» входит в блок «Победа-Виктория». «Территориально я не могу сказать, происходит это в аэропорту или в офисе СИБ», — добавила депутат.

РБК направил запрос в Министерство внутренних дел Республики Молдова, пресс-службу оппозиционной партии «Шор».

В блок «Победа-Виктория» помимо «Возрождения» вошли партии «Шанс», «Альтернатива и силы спасения Молдовы» (FASM) и «Виктория». Издание Newsmaker отмечает, что эти политические силы связаны с Иланом Шором, который заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе $1 млрд через молдавскую банковскую систему. В частности, «Шанс» был зарегистрирован после того, как партию «Шор» объявили неконституционной в Молдавии, в ее мероприятиях участвовали депутаты и местные избранники от «Шор». К тому же в «Шансе» заявили, что продолжат проекты «Шор».

Шор, объявляя о создании предвыборного блока, обвинил действующего президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством». Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором присутствие членов парламента в Москве на фоне продолжающегося конфликта России и Украины.

Newsmaker отмечает, что вошедшим в блок «Победа» партиям будет сложно зарегистрироваться на предстоящих выборах. В частности, спикер парламента Игорь Гросу заявил, что власти скорректируют законодательство так, чтобы «сторонники Шора все же не смогли принять участие» в них. Помимо того, у этих политиков есть проблемы с финансовой отчетностью: например, в 2021 году Таубер сняли с выборов мэра города Бельцы из-за незадекларированных предвыборных расходов, а «Шанс» подал в ЦИК неполную финансовую информацию.

Шор в последние годы жил в Израиле, но, по данным молдавской полиции, в конце февраля он уехал оттуда и с тех пор находится в Москве.