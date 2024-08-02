Блок «Победа» выдвинул депутата Болю кандидатом в президенты Молдавии
Молдавский оппозиционный блок «Победа» выдвинул депутата Василия Болю в качестве кандидата в президенты, об этом заявил по видеосвязи в ходе пресс-конференции в Кишиневе лидер блока Илан Шор. Его слова приводит ТАСС.
«Василий Андреевич — человек, которому мы все доверяем, в которого верим. Именно поэтому он является кандидатом, которого поддержали все, и я уверен, что он будущий президент», — отметил Шор, выступая на встрече.
Боля является членом партии «Возрождение», которая входит в состав «Победы». Шор уточнил, что решение выдвинуть именно Болю было принято на партийном собрании.
Боля — уроженец Москвы, он обучался в Академии МВД имени Штефана Великого. В 2019 году он стал депутатом парламента Молдавии Х созыва, а в 2021 году на досрочных парламентских выборах был избран депутатом парламента ХI созыва. 22 мая 2023 года он присоединился к «Возрождению» после того, как его исключили из парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов. За несколько дней до этого он встретился с Шором в Израиле.
21 апреля 2024 года в Москве прошел съезд оппозиционных депутатов, на котором Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока. Шор обвинил молдавского президента Майю Санду в узурпации власти и назвал республику «захваченным государством». «Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель», — сказал на съезде политик.
Правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором присутствие членов парламента в Москве, «когда весь мир осуждает Кремль» за конфликт с Украиной.
Выборы президента Молдавии и референдум о вступлении страны в Евросоюз пройдут в один день — 20 октября 2024 года. За проведение президентских выборов в этот день проголосовали 56 депутатов. Парламент Молдавии состоит из 101 депутата. Шор призвал молдаван голосовать против евроинтеграции.
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