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Дело Тимура Иванова ,  
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«РИА Новости» узнало об аресте счетов экс-замминистра обороны Иванова

«РИА Новости»: суд арестовал четыре счета экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Четыре счета Тимура Иванова в одном из банков арестовали, передает «РИА Новости». Ранее защита утверждала об аресте имущества родителей и близких бывшего чиновника. Ему вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд руб.

Четыре счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в одном из российских банков арестовали в рамках расследования дела о получении взятки в размере 1,185 млрд руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого. <…> Суд признал арест законным», — говорится в документе.

Его адвокат Мурад Мусаев ранее утверждал, что следователи инициировали арест имущества родителей и близких Иванова. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что в целях обеспечительных мер арестованы счета и активы экс-чиновника, его жены, бывших супруг и пятерых детей, в том числе приемных.

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Бывшего чиновника задержали 23 апреля на рабочем месте. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), по которой грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Иванов получил взятку «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. Он находится в СИЗО «Лефортово» и пытается оспорить меру пресечения, ссылаясь на участие в боевых действиях. По словам Иванова, его задержание «производилось в отсутствие одного из защитников», а уголовное дело возбудило ненадлежащее должностное лицо, поскольку он «хоть и является гражданским служащим, однако замещал должность заместителя министра обороны». Адвокаты настаивают, что делом должны заниматься военные следователи. Бывший чиновник также указывает на отсутствие доказательств в получении им взятки.

Фигурантами дела Иванова стали два предпринимателя: Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Их счета и активы также арестованы.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. В частности, он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней, ведомственными медалями Минобороны и орденом Дмитрия Донского. В июне 2024-го он был уволен в связи с утратой доверия.

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Россия Минобороны Тимур Иванов арест счетов коррупция суд
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