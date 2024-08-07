«РИА Новости» узнало об аресте счетов экс-замминистра обороны Иванова
Четыре счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в одном из российских банков арестовали в рамках расследования дела о получении взятки в размере 1,185 млрд руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
«Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого. <…> Суд признал арест законным», — говорится в документе.
Его адвокат Мурад Мусаев ранее утверждал, что следователи инициировали арест имущества родителей и близких Иванова. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что в целях обеспечительных мер арестованы счета и активы экс-чиновника, его жены, бывших супруг и пятерых детей, в том числе приемных.
пытается оспорить меру пресечения, ссылаясь на участие в боевых действиях. По словам Иванова, его задержание «производилось в отсутствие одного из защитников», а уголовное дело возбудило ненадлежащее должностное лицо, поскольку он «хоть и является гражданским служащим, однако замещал должность заместителя министра обороны». Адвокаты настаивают, что делом должны заниматься военные следователи. Бывший чиновник также указывает на отсутствие доказательств в получении им взятки.
Фигурантами дела Иванова стали два предпринимателя: Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. Их счета и активы также арестованы.
Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. В частности, он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I, III и IV степеней, ведомственными медалями Минобороны и орденом Дмитрия Донского. В июне 2024-го он был уволен в связи с утратой доверия.
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