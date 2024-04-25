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Дело Тимура Иванова ,  
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ТАСС узнал об аресте счетов и активов экс-замминистра Иванова и его семьи

ТАСС: счета и активы экс-замминистра Иванова и его семьи арестованы
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Счета и имущество Иванова арестованы в целях обеспечительных мер. Экс-замминистра обвиняют в получении крупной взятки в виде услуг от подрядчиков Минобороны

Суд арестовал счета и активы бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который проходит по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания высокопоставленного офицера впоследствии виновным», — рассказал собеседник агентства.

Иванова задержали 23 апреля, на следующий день Басманный суд столицы арестовал его на два месяца. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), чиновнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. По данным источников РБК и ТАСС, приказом министра Сергея Шойгу Иванов был отстранен от занимаемой должности.

Второй обвиняемый по делу — предприниматель Сергей Бородин, он также арестован на два месяца. Ему инкриминируется та же статья УК. Источники РБК и «Интерфакса» сообщали, что в деле есть как минимум еще один подозреваемый. По данным «Коммерсанта», это совладелец ООО «Олимпситистрой» (подрядчик Минобороны) Александр Фомин, которого подозревают по ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере). Источник РБК сообщал, что с Фоминым проводили следственные действия.

Дело Тимура Иванова: как и за что задержали замминистра обороны
Общество
Тимур Иванов

Иванов, по версии следствия «вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Эти услуги оказывал «Олимпситистрой». По данным источника ТАСС, стоимость этих услуг могла составить 1 млрд руб.

Вину в получении взятки Иванов в суде не признал, сообщил РБК его адвокат Денис Балуев. Другой защитник чиновника Мурад Мусаев сказал «Интерфаксу», что, по версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат утверждает, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо».

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Тимур Иванов взятка арест счетов Минобороны
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Тимур Иванов

бывший замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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