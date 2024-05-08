Имущество семьи замминистра обороны Иванова арестовали

Тимур Иванов (Фото: пресс-служба судов города Москвы)

Следственный комитет инициировал арест имущества родителей и близких замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в особо крупной взятке, рассказал ТАСС его адвокат Мурад Мусаев.

«Что именно арестовали, я затрудняюсь сказать. Знаю, что арест наложен даже на банковские счета родителей. По 10 тыс. руб. на их банковских картах арестовали», — уточнил адвокат.

Помимо этого, Иванова отстранили от должности.

Сегодня, 8 мая, прошло заседание суда по апелляционной жалобе на арест. Адвокаты Иванова ходатайствовали о переводе подзащитного под домашний арест в его квартиру в Москве или в загородный дом на Рублевском шоссе, но Мосгорсуд оставил решение Басманного суда столицы без изменения. Иванов остался под арестом, который продлится до 24 июня, если меру пресечения не изменят.

По словам Мусаева, вероятность того, что Иванов пустился бы в бега, ничтожно мала, так как чиновник попадает под санкции целого ряда стран — Австралии, США, Европейского союза, Канады и их союзников.

Иванова задержали 23 апреля в его служебном кабинете, суд арестовал замминистра на два месяца. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), по ней грозит до 15 лет лишения свободы.