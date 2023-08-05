Власти Украины заявили о «военной угрозе» в акватории шести портов России в Черном море

Киев заявил о «военной угрозе» в портах Новороссийска, Геленджика и Сочи

Минобороны России накануне сообщало об уничтожении двух украинских беспилотных катеров в Новороссийске. Они пытались атаковать военно-морскую базу

Новороссийск (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Власти Украины с 4 августа объявили акватории российских портов в Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе, Сочи и на Тамани зоной «военной угрозы», передает издание «Страна».

Уведомление размещено на сайте Госгидрографии (подчиняется Государственной службе морского и речного транспорта Украины). Основанием для решения стал приказ украинских ВМС от 4 августа. Предупреждение действует до последующего уведомления, следует из документа.

20 июля Министерство обороны Украины предупредило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. До того об аналогичной политике в отношении судов, которые идут в украинские порты, объявило российское Минобороны.

Вечером 4 августа в результате атаки ВСУ в Керченском проливе получил повреждения танкер, на борту которого находились 11 человек, сообщал Морской спасательно координационный центр в Новороссийске. Никто не пострадал, разлива топлива не произошло.

Речь идет танкере Sig, уточняли в Росморречфлоте. Там отмечали, что судно получило пробоину, предположительно, в результате атаки морского дрона. В СБУ назвали произошедшее «спецоперацией» Киева.

В ночь на 4 августа в Новороссийске уничтожили два украинских беспилотных катера, попытавшихся атаковать военно-морскую базу, сообщали в Минобороны. Той же ночью, рассказывали в министерстве, была пресечена попытка нападения 13 украинских беспилотников на объекты в Крыму.

В начале августа Минобороны объявило о запрете движения надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов в Керченском проливе в дневное время. Исключение было сделано для кораблей ФСБ и Росгвардии и отдельных судов, которые в дневное время будут двигаться «по фарватерам и рекомендованным путям».